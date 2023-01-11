Малкин набрал 4 очка впервые в сезоне, сделав дубль и став 1-й звездой матча с «Ванкувером». У него 39 баллов в 40 играх

Форвард « » забил 2 гола, сделал 2 голевые передачи в матче с «Ванкувером» (5:4) и был признан первой звездой.

Россиянин набрал 4 очка в одной игре впервые в текущем чемпионате .

Всего в 40 матчах сезона на его счету 39 (14+25) баллов.

Сегодня за 20:28 (5:50 – в большинстве, 0:06 – в меньшинстве) у Малкина 6 бросков в створ ворот, 67% выигранных вбрасываний, полезность – «плюс 1».