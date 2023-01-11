Малкин набрал 4 очка впервые в сезоне, сделав дубль и став 1-й звездой матча с «Ванкувером». У него 39 баллов в 40 играх

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забил 2 гола, сделал 2 голевые передачи в матче с «Ванкувером» (5:4) и был признан первой звездой.

Россиянин набрал 4 очка в одной игре впервые в текущем чемпионате НХЛ.

Всего в 40 матчах сезона на его счету 39 (14+25) баллов.

Сегодня за 20:28 (5:50 – в большинстве, 0:06 – в меньшинстве) у Малкина 6 бросков в створ ворот, 67% выигранных вбрасываний, полезность – «плюс 1».

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10 комментариев

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ivanzhu90
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Ответ Андрей Арсентьев
Тоже 2+2.
Да ошибся, еще лучше
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Rio de Janeiro
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Самый доминирующий игрок в истории России-Матушки
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Bulat89
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Благодаря Малкину Питсбург выиграл сегодня.
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Андрей Арсентьев
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Ответ Вадим Кемеж
Было бы сейчас Малкину лет 25....очков 65-70 точно выбил)) и так конечно график....почти очко за игру
Для 36-летнего с множеством травм отличный график.
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Андрей Арсентьев
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Ответ ivanzhu90
Куч тоже в ударе 2+1 сегодня
Тоже 2+2.
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ivanzhu90
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Куч тоже в ударе 2+1 сегодня
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Вадим Кемеж
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Было бы сейчас Малкину лет 25....очков 65-70 точно выбил)) и так конечно график....почти очко за игру
+2
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
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Есть ещё порох в пороховницах! Малыч крут!
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Кино Музыка
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Нагоняет график, отлично.
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chibudo74@gmail.com
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Красавчик. Жаль в пустые хет-трик не забил.
+5
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