РФС оплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА. Сумма – 250 швейцарских франков

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС деньги Футбол

РФС оплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА.

По информации «РБ Спорт», до 1 января РФС как член УЕФА должен был оплатить свое пребывание в организации в 2023 году. Перед Новым годом организация перевела 250 швейцарских франков в УЕФА.

В конце декабря исполком РФС создал рабочую группу, которая изучает целесообразность перехода из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию. Сейчас все российские команды отстранены от участия в турнирах УЕФА.

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26 комментариев

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CAB4yK
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Ля, а я могу оплатить взнос и стать членом УЕФА?
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catcher69
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Ответ Papa Bear
От того, что РФС перейдет в Азию, футбол развиваться в нашей стране лучше не будет. Дело-то не в смене конфедерации, а отношении к спорту со стороны власть имущих. Власть не заинтересована в развитии спорта, а переход из одной конфедерации в другую этого развития не обеспечит в любом случае.
то что умерло умереть не может )))))))))))))))
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goshforever
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Всем миром сбрасывались.
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Guillermo
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250 франков?
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Pok_Toholo
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Теперь никуда не денутся, допустят к отбору на Евро
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Data Architector
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Ответ LLiriKK
А к чему был этот жопотряс конца года с якобы переходом в Азию, если ясно было, что Дюков - это ставленник европейских интересов, который никогда в жизни не пойдет на то, чтобы футбол в России развивался, что означает в нынешних условиях исключительно смену ассоциации? Всё остальное - это даже не полумеры.
Так "жопотряс" и сейчас не прекратится, и будет продолжаться до оглашения официального решения. Обычный опрос населения в современном стиле... А этот взнос всегда можно объявить "ничтожным, но оставляющим поле для манёвра"...
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Дядя ТУРА
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Ответ Николай Грехов
Ответ Вам - моё фото в моём профиле.
🤣🤣
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горбатый видеосудья
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автоплатеж
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Николай Грехов
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Ответ Дядя ТУРА
Владимир Рудольфович палитесь сильно
От" мяса" - "паровозу": шах и мат!
https://www.sports.ru/rfpl/table/
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Кинг Конг Жив
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Российским спортсменам федерации не дают выступать на международных соревнованиях, а денежки требуют непременно. Гадко выглядит.
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Николай Грехов
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Ответ Дядя ТУРА
Владимир Рудольфович палитесь сильно
Ответ Вам - моё фото в моём профиле.
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Papa Bear
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Ответ LLiriKK
А к чему был этот жопотряс конца года с якобы переходом в Азию, если ясно было, что Дюков - это ставленник европейских интересов, который никогда в жизни не пойдет на то, чтобы футбол в России развивался, что означает в нынешних условиях исключительно смену ассоциации? Всё остальное - это даже не полумеры.
От того, что РФС перейдет в Азию, футбол развиваться в нашей стране лучше не будет.

Дело-то не в смене конфедерации, а отношении к спорту со стороны власть имущих. Власть не заинтересована в развитии спорта, а переход из одной конфедерации в другую этого развития не обеспечит в любом случае.
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LLiriKK
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А к чему был этот жопотряс конца года с якобы переходом в Азию, если ясно было, что Дюков - это ставленник европейских интересов, который никогда в жизни не пойдет на то, чтобы футбол в России развивался, что означает в нынешних условиях исключительно смену ассоциации? Всё остальное - это даже не полумеры.
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Дядя ТУРА
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Ответ Николай Грехов
Достойно похвалы: не опуститься на уровень двойных быдло-стандартов, остаться порядочными людьми. Пройдёт время и никто с той стороны не посмеет кинуть камень - пусть на себя посмотрят, дешёвые марионетки!
Владимир Рудольфович палитесь сильно
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Арсений Элин
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Всё? Закончили надувать щёки?
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Николай Грехов
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Достойно похвалы: не опуститься на уровень двойных быдло-стандартов, остаться порядочными людьми. Пройдёт время и никто с той стороны не посмеет кинуть камень - пусть на себя посмотрят, дешёвые марионетки!
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Моутиньо оформляет 40
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Ура товарищи
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Михаил1970
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За выход из уефа пошлина 500 франков, столько денег не нашлось.
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velvetdust2008
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Это типа 20 тыщ рублей? Норм взносы
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FilinMD
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Всего 0.0050576 Сутормина
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frol92
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Ну заодно нужно было на всякий случай в Азию, Африку и Океанию оплатить членство, чтобы можно было по ходу года определиться какая мы все таки географически страна.
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Groove
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К чему эти формальности? По 250 франков со всех членов УЕФА сумма смешная получается же.
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Apol
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Сейчас местные эксперты будут верещать о том, что Россия приняла решение остаться в УЕФА, но для РФС отправить раз в год 20к рублей не составит никакого труда.
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Bob_Kolomb
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20000₽? Это что за взносы такие? Можем ли мы с ребятами скинуться и тоже в УЕФА играть? 🤔
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psycho killer
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Вас кинули!!
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