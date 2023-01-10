РФС оплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА. Сумма – 250 швейцарских франков

оплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА.

По информации «РБ Спорт», до 1 января РФС как член УЕФА должен был оплатить свое пребывание в организации в 2023 году. Перед Новым годом организация перевела 250 швейцарских франков в УЕФА.

В конце декабря исполком РФС создал рабочую группу, которая изучает целесообразность перехода из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию. Сейчас все российские команды отстранены от участия в турнирах .