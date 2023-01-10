Генсек РФС Митрофанов: «Счастливы быть в УЕФА. Хотим играть, нам нужно понять, как вернуться»
Генсек РФС Максим Митрофанов высказался об отношениях с УЕФА.
«РФС – не частная корпорация, которая принимает решения за закрытыми дверьми в интересах группы акционеров. РФС отстаивает интересы всего футбольного сообщества во всем его многообразии. Мы, как Российский футбольный союз, счастливы быть членами УЕФА, все свои обязанности исполняем. Собственно, и УЕФА свои обязанности, кроме самой важной – участия в соревнованиях – выполняет.
Мы хотим играть, чтобы мы не только варились в собственном соку, и наши коллеги из УЕФА должны понимать эту потребность. При этом мы достигаем договоренности о каких-то первых шагах.
Наша задача – все формализовать и привести УЕФА к созданию дорожной карты, нам надо понимать, как вернуться», – сказал Митрофанов.
и мясо из котлет не восстановишь...
Действительно, как бы понять, что же мы делаем не так?
Лет через 5-7 лет футбол должен быть другим т.к. сейчас в кризисе. В первую очередь из-за ФФП и его выборочной работе. Что позволило топам на тот момент всех неугодных не подпускать к кормушке и разыгрывать чемпионаты и ЛЧ ограниченной обойме клубов.
Sports.ru 15:12.23. 10.01.23
Заголовок: «генсек рфс Митрофанов : счастливы быть в УЕФА, хотим играть, нам нужно понять как вернуться»
Sports.ru 12:59.23. 10.01.23
“ В конце декабря Исполком РФС создал рабочую группу, которая изучает целесообразность перехода из УЕФА в АФК»
Во как быстро работают - афк уже не надо - подавай уефа!