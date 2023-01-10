Генсек РФС Митрофанов: «Счастливы быть в УЕФА. Хотим играть, нам нужно понять, как вернуться»

Генсек РФС Максим Митрофанов высказался об отношениях с .

«РФС – не частная корпорация, которая принимает решения за закрытыми дверьми в интересах группы акционеров. РФС отстаивает интересы всего футбольного сообщества во всем его многообразии. Мы, как Российский футбольный союз, счастливы быть членами УЕФА, все свои обязанности исполняем. Собственно, и УЕФА свои обязанности, кроме самой важной – участия в соревнованиях – выполняет.

Мы хотим играть, чтобы мы не только варились в собственном соку, и наши коллеги из УЕФА должны понимать эту потребность. При этом мы достигаем договоренности о каких-то первых шагах.

Наша задача – все формализовать и привести УЕФА к созданию дорожной карты, нам надо понимать, как вернуться», – сказал Митрофанов.