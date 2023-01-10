Генсек РФС Митрофанов: «Счастливы быть в УЕФА. Хотим играть, нам нужно понять, как вернуться»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов ТАСС Футбол

Генсек РФС Максим Митрофанов высказался об отношениях с УЕФА.

«РФС – не частная корпорация, которая принимает решения за закрытыми дверьми в интересах группы акционеров. РФС отстаивает интересы всего футбольного сообщества во всем его многообразии. Мы, как Российский футбольный союз, счастливы быть членами УЕФА, все свои обязанности исполняем. Собственно, и УЕФА свои обязанности, кроме самой важной – участия в соревнованиях – выполняет.

Мы хотим играть, чтобы мы не только варились в собственном соку, и наши коллеги из УЕФА должны понимать эту потребность. При этом мы достигаем договоренности о каких-то первых шагах.

Наша задача – все формализовать и привести УЕФА к созданию дорожной карты, нам надо понимать, как вернуться», – сказал Митрофанов.

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74 комментария

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Уся Ваткин
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фарш не возможно прокрутить назад
и мясо из котлет не восстановишь...
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Gustav Forsberg
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Ответ Олегча
Согласен, США должны вывести войска со всех 800 баз
создан 10.01, 5 комментариев и все - в этой теме.
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LLiriKK
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Правильно ли я понимаю, что местная убогая либерота, которая визжала поначалу, что это крах и ужас - не играть нигде, - вдруг решила, что не играть нигде - это невероятное благо, в отличие от потенциальных возможностей в Азии?
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DekiB
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Нда, не всех ещё западных очколизов изгнали из власти, далеко не всех...
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Roman
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Выбрали? А предыдущего легитимного президента свергли на Майдане, пропраченном американцами? Или этого тоже не было? Действия проходят где? Непосредственно на границах России, а не на другом континенте, это все, что нужно знать об этом. Никакие другие аргументы не нужны. В странах Прибалтики у власти давно такие же марионетки стоят, которые воюют с памятниками и своей историей. Наивен ты и подобные тебе, которые трубят направо и налево на всех ветках, что везде виновата Россия, а про другие страны, которые разжигали годами этот конфликт, вы молчите, потому что иначе паззл не сложится.
Иногда кажется, что некоторые здесь юзеры, готовы маму родную продать, лишь бы Россия вернулась в УЕФА.
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Олегча
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Ответ pyritanza
Когда ж уже до детей(или взрослых с подростковым мышлением)дойдёт, что свои косяки чужими не оправдывают?!...
Так ты ребенок, получается, если такое пишешь))
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Лучше б молчал
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В Европе народ всерьёз переживает, как бы они ядерную войну не начали, а они стучат дверь и такие: "Халло мля! Пустите в футбол-то поиграть!".
Действительно, как бы понять, что же мы делаем не так?
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DekiB
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Ответ Romeo Yankovich
Малыш, НАТО не расширяется силой. А вот почему страны восточной Европы туда вступают и хотят вступить, то уже это серьезный вопрос к российским властям. Или может ты веришь, что вторая группировка не ринулась бы в Прибалтику с севера, не будь там НАТО??? Ты реально настолько наивен, что до сих пор не понял истинных целей войны, по вашему сво??? И почему это другим нельзя лезть в политику стран соседей России, а самой России можно?? Давай только аргументы, а не "это наши интересы". А "интересы" у украинцев спросить не хотите?? Чёт прибалты, опять же, в объятия России не просятся назад, особенно помня, как из них вырывались. И, может для тебя это неожиданность, клоуна выбрал народ на честных выборах. Где, кстати, восточная часть страны тоже выбирала его большинством. И всё же не лезть, может, со своим миром русским?? Может украинцы сами выберут, русский мир или демократия им ближе?? Хотя... Перед кем я распинаюсь.
Ахахахахахахахаха. Судя по данному потоку бреда - малыш это ты )))
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Aggrrist
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Думаю у УЕФА тоже очко горит из-за Суперлиг и выгодно иметь очень лояльную федерацию.

Лет через 5-7 лет футбол должен быть другим т.к. сейчас в кризисе. В первую очередь из-за ФФП и его выборочной работе. Что позволило топам на тот момент всех неугодных не подпускать к кормушке и разыгрывать чемпионаты и ЛЧ ограниченной обойме клубов.
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Олегча
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Ответ Thunder 63
Ты уже на передовой? Или с софы лозунги строчишь?
А ты на передовой?
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pyritanza
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Ответ Олегча
Согласен, США должны вывести войска со всех 800 баз
Когда ж уже до детей(или взрослых с подростковым мышлением)дойдёт, что свои косяки чужими не оправдывают?!...
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юрий дмитриев
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Ответ Олег Кузнецов
Прекратить СВО и жизнь начнет налаживаться. в том числе спортивная. Иначе крах: в спорте, экономике...а политики у нас уже давно нет.
Ты же сам наверное понимаешь, что этим не ограничется всё. Дальше будет требования вернуть все территории, в том числе и Крым, отдать ещё часть своих территорий, выплатить им контрибуцию, молчать о массовых расстрелах со стороны нацистов, убрать своего президента, и чтобы запад поставил своего нужного им президента и только после этого они найдут ещё какую нибудь отговорку... Нет пути назад уже! Единственный способ остановить войну - победить в ней, и чем быстрее тем лучше...
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Гамарджоба Генацвале
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Ответ Romeo Yankovich
Малыш, НАТО не расширяется силой. А вот почему страны восточной Европы туда вступают и хотят вступить, то уже это серьезный вопрос к российским властям. Или может ты веришь, что вторая группировка не ринулась бы в Прибалтику с севера, не будь там НАТО??? Ты реально настолько наивен, что до сих пор не понял истинных целей войны, по вашему сво??? И почему это другим нельзя лезть в политику стран соседей России, а самой России можно?? Давай только аргументы, а не "это наши интересы". А "интересы" у украинцев спросить не хотите?? Чёт прибалты, опять же, в объятия России не просятся назад, особенно помня, как из них вырывались. И, может для тебя это неожиданность, клоуна выбрал народ на честных выборах. Где, кстати, восточная часть страны тоже выбирала его большинством. И всё же не лезть, может, со своим миром русским?? Может украинцы сами выберут, русский мир или демократия им ближе?? Хотя... Перед кем я распинаюсь.
Выбрали? А предыдущего легитимного президента свергли на Майдане, пропраченном американцами? Или этого тоже не было? Действия проходят где? Непосредственно на границах России, а не на другом континенте, это все, что нужно знать об этом. Никакие другие аргументы не нужны. В странах Прибалтики у власти давно такие же марионетки стоят, которые воюют с памятниками и своей историей. Наивен ты и подобные тебе, которые трубят направо и налево на всех ветках, что везде виновата Россия, а про другие страны, которые разжигали годами этот конфликт, вы молчите, потому что иначе паззл не сложится.
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Recreated
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Ответ Aggrrist
Чтобы вывести войска, сначала РФС должен будет их ввести.
Логично.
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Павел Мельников
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Ответ dirk shnaider
У, прости Господи, НАТО тоже не генсек ли?
Говорят, у Брежнева подсмотрели
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Arthas Northman
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Ответ Birdman NBA
А сам ты так уже сделал?? Вышел со своими коллегами?? А вообще забавно наблюдать такие комментарии от человека, который пишет, что за деньги он готов замолчать что угодно.
Он и ему подобные давно в Грузии
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molot p
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лоооол. в принципе ожидаемо, бред с азией хоть прошёл
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Arthas Northman
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Ответ arriva
А чего тут понимать? Выводятся войска - вот и все решение
Влажные мечты либерах,которым увы не сбыться
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Roman
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Ответ Aggrrist
Напомню, что в США президентами были: 1. Отец и сын Буши. 2. Один Кеннеди был президентом, а другой кандидатом. 3. Аналогично супруги Клинтоны. 4. Только за 30 лет США в ноль размахали с десяток стран, а за открытие героизма американской армии Ассанж уже бегает больше 10 лет. Но агрессивная диктатура и не сменяемость власти в России.
Да тут ребятки не втыкают, что Россия ничего в продажной УЕФА не решает. Как скажут из-за большой лужи дядьки пендосовские, так УЕФА и поступит.
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Birdman NBA
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Ответ Tigo_Volchara93
Встаньте все вместе РФС включая игроков, тренеров и ВСЕХ функционеров, и скажите вы ПРОТИВ ВОЙНЫ, обратитесь к ВВ, зафиксируйте свое обращение, и возможно что-то поменяется ( хотя бы весь мир увидит что в российским футболе адекватные люди)
А сам ты так уже сделал?? Вышел со своими коллегами?? А вообще забавно наблюдать такие комментарии от человека, который пишет, что за деньги он готов замолчать что угодно.
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СИ
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Просто дичь. Из статей на Sports.ru.
Sports.ru 15:12.23. 10.01.23
Заголовок: «генсек рфс Митрофанов : счастливы быть в УЕФА, хотим играть, нам нужно понять как вернуться»
Sports.ru 12:59.23. 10.01.23
“ В конце декабря Исполком РФС создал рабочую группу, которая изучает целесообразность перехода из УЕФА в АФК»
Во как быстро работают - афк уже не надо - подавай уефа!
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dirk shnaider
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Ответ Павел Мельников
А кроме Советского союза и России ещё что-нибудь было в мире? Генсек ООН, например?
У, прости Господи, НАТО тоже не генсек ли?
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Thunder 63
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Ответ Олегча
Прекратим, как только успешно закончим
Ты уже на передовой? Или с софы лозунги строчишь?
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Eliza77
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Лизнул так лизнул
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Павел Мельников
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Ответ юрий дмитриев
Генсек? Советский союз вернулся что ли? Что за должность ? И почему же он не рассказал, какие именно исполняет УЕФА обязанности по отношению к России? И главное, почему в РФС все сидят смирно и молчат? Вы бл. взносы платите, почему спросить не можете за что именно вы платите?
А кроме Советского союза и России ещё что-нибудь было в мире? Генсек ООН, например?
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