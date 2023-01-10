Костомаров находится в больнице в Коммунарке. Ему делают процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО

Теги Роман Костомаров Фигурное катание

Олимпийский чемпион Роман Костомаров находится в больнице в Коммунарке, ему делают процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сегодня в СМИ появилась информация, что экс-фигурист госпитализирован с предварительным диагнозом «пневмония».

«В начале шестого Костомарова привезли в «Коммунарку». Сейчас он на ЭКМО. Не ковид», – заявил собеседник агентства.

ЭКМО – экстракорпоральная мембранная оксигенация. Это инвазивный метод насыщения крови кислородом (оксигенации) при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности.

Материалы по теме

43 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
yarni
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Орыс-орыс онбаган
Так и не понял я, почему спортсмены заражаются таким. Вроде бы должны быть здоровее всех
Заражаются все. У спортсменов просто антитела формируются активнее, соответственно, вероятность быстро вылечиться больше, но не 100%, тем более есть ещё куча факторов, кроме физической готовности
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kso77
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Этот парень много добился , надеюсь будет всё хорошо...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мар-ина
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Значит чуть позже поставят диагноз ковид.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Grads
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Трусова при высокой температуре завтракала за общим столом, а ведь могла и заразить. И через 5 дней уже репетировала на льду перед шоу.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vatokatya
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Певица Максим, помнится, тоже на экмо была и смогла выкарабкаться. Здоровья Роману и верим в лучшее!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pema
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сил для борьбы с болезнью, держаться и победить!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RDF
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Натушка
Вы не верите в такое? Я в 1987 чуть на тот свет не отправилась, тоже пневмония. Никаких ковидов в помине не было! Пневмония сама по себе болезнь очень коварная!
А жаль. Неудачный 87
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Орыс-орыс онбаган
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Так и не понял я, почему спортсмены заражаются таким. Вроде бы должны быть здоровее всех
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lapo Elkann
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Здоровья Роману.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ИннаВБ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Грибные песни
А из-за чего? Что-то я пропустил? Она же снялась уже в Красноярске из-за болезни. Температура 39.4.
И через три дня с температурой, Янке же верите да, летала у Рудковский
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vanessa2021
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Господи, помоги Роману! Красавец, талант. Пусть он живет и дальше радует нас своим катанием.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Larisa Lanceva
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Роман спортсмен, организм крепкий - он должен поправиться!! Врачи помогут🙏🙏🙏
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любитель_ФК
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Рома держись, мы все с тобой, ты сможешь выкрутиться, верим всей страной.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леди Брэкнелл
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Грибные песни
А из-за чего? Что-то я пропустил? Она же снялась уже в Красноярске из-за болезни. Температура 39.4.
Определённые ники на этом сайте наезжают на Трусову вообще по любому поводу. Им причины не нужны. Это несколько человек, они из топа в топ пишут одно и то же.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Е...С
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Здоровья Роману.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дудабот Уно
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Анна Беляева
Соревноваться не пошла, зато черед 4 дня, больная 13 часов на репетиции отишачила. Весь турнир одиночниц не занимал столько времени, сколько она отпрыгала на репетиции
ключевое "через ЧЕТЫРЕ дня", но когда хочется наехать, факты ж ни к чему
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jazzy22
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Здоровья, Роману. Верим в лучшее
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анна Беляева
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Бодем надеяться, что молодой и здоровый организм справится без серьезных последствий. Здоровья Роману и скорейшего возвращения в привычную жизнь полным сил.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анна Беляева
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Грибные песни
Ага. А еще наезжали на Трусову, что она с температурой 39.4 не пошла соревноваться на ЧР. Вот к чему приводит геройство. Видимо, уже заболевшим на шоу катался. Вирус страшнейший сейчас ходит. С высокой температурой и, судя по всему, с осложнением на легкие
Соревноваться не пошла, зато черед 4 дня, больная 13 часов на репетиции отишачила. Весь турнир одиночниц не занимал столько времени, сколько она отпрыгала на репетиции
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hett
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Mi Vi
Ты б поменьше в себя вливал с утра
Это украинец 🤷‍♂️
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Натушка
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Amneris
Хм, не совсем понятно, что за вирус. Такая тяжёлая пневмония без гриппа или ковида? Или просто «на ногах» переносил? Здоровья Роману!
Вы не верите в такое? Я в 1987 чуть на тот свет не отправилась, тоже пневмония. Никаких ковидов в помине не было! Пневмония сама по себе болезнь очень коварная!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andry 72
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Роман ,здоровья и скорейшего выздоровления,Чемпион 🙏🙏🙏
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Грибные песни
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Натушка
Наезжали не из-за этого
А из-за чего? Что-то я пропустил? Она же снялась уже в Красноярске из-за болезни. Температура 39.4.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рокко Сиффредди
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Для защиты от таких напастей есть проверенное средство - Превенар.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mi Vi
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Бене Гессерит
Допинг вливают?
Ты б поменьше в себя вливал с утра
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий