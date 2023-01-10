Костомаров находится в больнице в Коммунарке. Ему делают процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО

Олимпийский чемпион находится в больнице в Коммунарке, ему делают процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сегодня в СМИ появилась информация, что экс-фигурист госпитализирован с предварительным диагнозом «пневмония».

«В начале шестого Костомарова привезли в «Коммунарку». Сейчас он на ЭКМО. Не ковид», – заявил собеседник агентства.

ЭКМО – экстракорпоральная мембранная оксигенация. Это инвазивный метод насыщения крови кислородом (оксигенации) при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности.