Губерниев о Ростовцеве: «9 лет никого не тренировал, работал чиновником, весь спорт развалил в Красноярске, и теперь Майгуров берет его главным! Видимо, главным по рюмочкам!»
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с назначением Павла Ростовцева на должность главного тренера сборной России по биатлону.
«Интересно, что все обсуждают мои взаимоотношения с неким биатлонистом…
Но никто не обсуждает то, что биатлонист 9 лет никого не тренировал, работал депутатом и чиновником, весь спорт развалил в Красноярске и теперь, когда выгнали отовсюду, Майгуров берет его главным! Нарушая все правовые акты! Видимо, главным по рюмочкам!
Развал команды и тренерского корпуса в нашем биатлоне начался сегодня! Будем наблюдать!» – написал Губерниев.
Почему поссорились Губерниев и Ростовцев? Есть видео, из-за которого все началось и дошло до стычки в «Шереметьево»
Ну вот уж за эту сферу пусть не беспокоится.
А что, неплохая должность в росбиатлоне. Шопии и Бабиков бы одобрили.
Надеюсь, что скандального и развязного комментатора опустят с небес на землю и объяснят ему, что назначение главного тренера сборной вообще не его сфера.
Как говорится, "каждый сверчок знай свой шесток".