Губерниев о Ростовцеве: «9 лет никого не тренировал, работал чиновником, весь спорт развалил в Красноярске, и теперь Майгуров берет его главным! Видимо, главным по рюмочкам!»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с назначением Павла Ростовцева на должность главного тренера сборной России по биатлону.

«Интересно, что все обсуждают мои взаимоотношения с неким биатлонистом…

Но никто не обсуждает то, что биатлонист 9 лет никого не тренировал, работал депутатом и чиновником, весь спорт развалил в Красноярске и теперь, когда выгнали отовсюду, берет его главным! Нарушая все правовые акты! Видимо, главным по рюмочкам!

Развал команды и тренерского корпуса в нашем биатлоне начался сегодня! Будем наблюдать!» – написал Губерниев.

Почему поссорились Губерниев и Ростовцев? Есть видео, из-за которого все началось и дошло до стычки в «Шереметьево»