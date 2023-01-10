Губерниев о Ростовцеве: «9 лет никого не тренировал, работал чиновником, весь спорт развалил в Красноярске, и теперь Майгуров берет его главным! Видимо, главным по рюмочкам!»

Теги сборная России сборная России жен Дмитрий Губерниев Павел Ростовцев Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с назначением Павла Ростовцева на должность главного тренера сборной России по биатлону. 

«Интересно, что все обсуждают мои взаимоотношения с неким биатлонистом…

Но никто не обсуждает то, что биатлонист 9 лет никого не тренировал, работал депутатом и чиновником, весь спорт развалил в Красноярске и теперь, когда выгнали отовсюду, Майгуров берет его главным! Нарушая все правовые акты! Видимо, главным по рюмочкам!

Развал команды и тренерского корпуса в нашем биатлоне начался сегодня! Будем наблюдать!» – написал Губерниев. 

Почему поссорились Губерниев и Ростовцев? Есть видео, из-за которого все началось и дошло до стычки в «Шереметьево»

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27 комментариев

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Vicing Charlsson
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Назло матушке надо обморозить нос - назло Ростовцеву надо отказаться от коментаторства.
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Olga.t
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Наверное, сейчас Губерниев лихорадочно собирает компромат на Ростовцева, разрывает его не по-детски...
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закрыт по беспределу
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Сегодня за развлекательную часть отвечает биатлонный раздел)
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Vicing Charlsson
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Губерник держиииись, мы за тебя, всем СПОРТСЕМ.
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Redmurza
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Ростовцев был не лучшим министром спорта в крае, но до "развала" ему очень и очень далеко
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Iuasamotu
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Правильно Димка, жги их всех напалмом
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Olga.t
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А разве "главный по рюмочкам" - не сам Губерниев??
Ну вот уж за эту сферу пусть не беспокоится.
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Lina Starkova
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Видно Губерниев сейчас занимает должность "главного по рюмочкам". Боится конкуренции.
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volga_olga
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Ой, уже рюмочки нарисовались, потом девочки. Что еще для компромата придумает?)
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fewral
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Он же говорил: не допущу!)
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Goodguy
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Не хотел смотреть КР, теперь придется смотреть.Ближайшие, а может быть и все эфиры теперь будут посвящены Ростовцеву.
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antineutrino
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не горит у меня, совсем не горит!
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Ilya Libertine
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Решающие матчи сборной, а в комментаторской Губерниев сидит.
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bengalsckyzh
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Набили бы ему декорацию...
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Паскаль Шимбонда
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Димон поплыл))
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Сергей Логинов
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Подрыв сидения detected
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Airelend
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Губер ядом подавится теперь. 🤭
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Ебздрогыч
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Губеру надо думать, что он наезжает на людей с винтовками...
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Goodguy
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главным по рюмочкам

А что, неплохая должность в росбиатлоне. Шопии и Бабиков бы одобрили.
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Olga.t
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Вот это полыхнуло у Губерниева), мелочь, а приятно, не скрою))
Надеюсь, что скандального и развязного комментатора опустят с небес на землю и объяснят ему, что назначение главного тренера сборной вообще не его сфера.
Как говорится, "каждый сверчок знай свой шесток".
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Viks
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"Главный по рюмочкам" будет тебя отгонять из биатлона - сам Майгуров ссыт с тобой связываться - нанял Ростовцева.
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Боба Фетт
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Губер злопамятный, конечно.
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astatnik
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Губер всегда не доволен
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MARDI GRASS
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Клоун бешеный!)))
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JL JL
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оплеванный на взводе. иди в стенку вбейся. Тушей набеги.
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