Юрист Зайцев: «Промес может пропустить сборы «Спартака» из-за соглашения Нидерландов и ОАЭ об экстрадиции»
Спортивные юристы прокомментировали отсутствие Квинси Промеса на сборах «Спартака».
По версии инсайдера Ивана Карпова, то, что хавбек не будет работать с красно-белыми в ОАЭ, связано с договором об экстрадиции преступников и взаимном содействии в уголовных делах, заключенном этой страной с Нидерландами в 2021 году.
«Если между государствами существует договоренность об экстрадиции и преступление признается, то вполне возможна ситуация, при которой человека выдают. Неважно, идет речь о торговле наркотиками или нападении.
Мне кажется, Промес правильно воздержался от поездки в ОАЭ. Россия своих граждан не выдает, но в других странах это риски.
Насколько вероятна была бы экстрадиция Промеса? К западным странам в таких вопросах относятся хорошо и идут навстречу. В данном случае, скорее всего, 50 на 50, но, даже если один или 10 процентов есть, конечно, это учтут. Настолько ли нужна эта поездка, чтобы рисковать своей жизнью, свободой и профессиональным ростом? Я бы не поехал», – сказал юрист Андрей Князев.
«Вполне возможно, что из-за соглашения Нидерландов и ОАЭ об экстрадиции Промес не полетит на сборы в ОАЭ. Это просто предположение, потому что мы не знаем какой-то конкретной информации. То, что страны заключают соглашения о сотрудничестве по уголовным и гражданским делам, – это абсолютно нормальная практика», – отметил юрист Юрий Зайцев.
Промес пропустит 1-й сбор «Спартака» по медицинским показаниям. У него нет конфликта с тренерами и боссами клуба («СЭ»)
Почему нет? Не самая плохая страна для спокойной жизни. В отличие от многих "недостран".
Но не думаю. Скорее всего это дело развалится.
Пы.Сы. Кстати, есть такая вероятность, что одной забавной нарисованной станы скоро не будет....
А так да. Судебного решения по Антохе пока нет. Но перебздеть иногда лучше, чем не добздеть.
В рашке останется жить ?
Как отсчитывается срок давности преступления в Нидерландах в случае, если преступник скрывается в стране, которая его не выдаёт? Есть ли шанс у Промеса отсидеться сколько-то лет, скажем, в России, а потом вернуться домой уже неподсудным? Или отсчет срока давности преступления на период отсутствия преступника приостанавливается и в этом случае он при любых раскладах окажется за решеткой в Нидерландах, если приедет в ЕС или государство, которое его выдаст? (Разумеется, если он будет осужден; я не в курсе, на какой стадии там сейчас дело)