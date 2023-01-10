Юрист Зайцев: «Промес может пропустить сборы «Спартака» из-за соглашения Нидерландов и ОАЭ об экстрадиции»

Спортивные юристы прокомментировали отсутствие на сборах «Спартака».

По версии инсайдера Ивана Карпова, то, что хавбек не будет работать с красно-белыми в , связано с договором об экстрадиции преступников и взаимном содействии в уголовных делах, заключенном этой страной с Нидерландами в 2021 году.

«Если между государствами существует договоренность об экстрадиции и преступление признается, то вполне возможна ситуация, при которой человека выдают. Неважно, идет речь о торговле наркотиками или нападении.

Мне кажется, Промес правильно воздержался от поездки в ОАЭ. Россия своих граждан не выдает, но в других странах это риски.

Насколько вероятна была бы экстрадиция Промеса? К западным странам в таких вопросах относятся хорошо и идут навстречу. В данном случае, скорее всего, 50 на 50, но, даже если один или 10 процентов есть, конечно, это учтут. Настолько ли нужна эта поездка, чтобы рисковать своей жизнью, свободой и профессиональным ростом? Я бы не поехал», – сказал юрист Андрей Князев.

«Вполне возможно, что из-за соглашения Нидерландов и ОАЭ об экстрадиции Промес не полетит на сборы в ОАЭ. Это просто предположение, потому что мы не знаем какой-то конкретной информации. То, что страны заключают соглашения о сотрудничестве по уголовным и гражданским делам, – это абсолютно нормальная практика», – отметил юрист Юрий Зайцев.

Промес пропустит 1-й сбор «Спартака» по медицинским показаниям. У него нет конфликта с тренерами и боссами клуба («СЭ»)