Юрист Зайцев: «Промес может пропустить сборы «Спартака» из-за соглашения Нидерландов и ОАЭ об экстрадиции»

Теги Спартак сборная Нидерландов по футболу премьер-лига Россия происшествия Сборная ОАЭ по футболу Квинси Промес Чемпионат.com Футбол

Спортивные юристы прокомментировали отсутствие Квинси Промеса на сборах «Спартака».

По версии инсайдера Ивана Карпова, то, что хавбек не будет работать с красно-белыми в ОАЭ, связано с договором об экстрадиции преступников и взаимном содействии в уголовных делах, заключенном этой страной с Нидерландами в 2021 году.

«Если между государствами существует договоренность об экстрадиции и преступление признается, то вполне возможна ситуация, при которой человека выдают. Неважно, идет речь о торговле наркотиками или нападении.

Мне кажется, Промес правильно воздержался от поездки в ОАЭ. Россия своих граждан не выдает, но в других странах это риски.

Насколько вероятна была бы экстрадиция Промеса? К западным странам в таких вопросах относятся хорошо и идут навстречу. В данном случае, скорее всего, 50 на 50, но, даже если один или 10 процентов есть, конечно, это учтут. Настолько ли нужна эта поездка, чтобы рисковать своей жизнью, свободой и профессиональным ростом? Я бы не поехал», – сказал юрист Андрей Князев.

«Вполне возможно, что из-за соглашения Нидерландов и ОАЭ об экстрадиции Промес не полетит на сборы в ОАЭ. Это просто предположение, потому что мы не знаем какой-то конкретной информации. То, что страны заключают соглашения о сотрудничестве по уголовным и гражданским делам, – это абсолютно нормальная практика», – отметил юрист Юрий Зайцев.

Промес пропустит 1-й сбор «Спартака» по медицинским показаниям. У него нет конфликта с тренерами и боссами клуба («СЭ»)

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21 комментарий

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mad butcher
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Ответ Tigo_Volchara93
Интересно, а после спартака что он будет делать? Ну закончит он карьеру в Спартаке, а дальше что ? В рашке останется жить ?
В Российской Федерации?
Почему нет? Не самая плохая страна для спокойной жизни. В отличие от многих "недостран".
Но не думаю. Скорее всего это дело развалится.

Пы.Сы. Кстати, есть такая вероятность, что одной забавной нарисованной станы скоро не будет....
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mad butcher
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Ответ Valentin Kompaneytsev
Не знаешь информации, зачем пишешь всякую белиберду. Он не осуждён, о какой экстрадиции пишите.
Учитывая всеобщую истерию, лучше не рисковать.
А так да. Судебного решения по Антохе пока нет. Но перебздеть иногда лучше, чем не добздеть.
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Typucm1
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Ответ Tigo_Volchara93
Интересно, а после спартака что он будет делать? Ну закончит он карьеру в Спартаке, а дальше что ? В рашке останется жить ?
Из Рашки его выдадут, Сербия как-никак... А тебе бы мозгов прикупить посоветовал бы...
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Team_Coach
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Ответ sancho81
А как же он в еврокубках за Спартак будет играть?
Через очки виртуальной реальности и джойстиком в руках
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Valentin Kompaneytsev
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Не знаешь информации, зачем пишешь всякую белиберду. Он не осуждён, о какой экстрадиции пишите.
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Дмитрий Караваев
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Ответ sancho81
А как же он в еврокубках за Спартак будет играть?
Также как и весь Спартак))
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Tigo_Volchara93
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Интересно, а после спартака что он будет делать? Ну закончит он карьеру в Спартаке, а дальше что ?
В рашке останется жить ?
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Циник Петербургский
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Вопросы к юристам, спецам по уголовному праву в ЕС.

Как отсчитывается срок давности преступления в Нидерландах в случае, если преступник скрывается в стране, которая его не выдаёт? Есть ли шанс у Промеса отсидеться сколько-то лет, скажем, в России, а потом вернуться домой уже неподсудным? Или отсчет срока давности преступления на период отсутствия преступника приостанавливается и в этом случае он при любых раскладах окажется за решеткой в Нидерландах, если приедет в ЕС или государство, которое его выдаст? (Разумеется, если он будет осужден; я не в курсе, на какой стадии там сейчас дело)
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Снежана Цветкова
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Ответ sancho81
А как же он в еврокубках за Спартак будет играть?
Еврокубки? А что это!?
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serg32rus
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Ответ Ithan Green
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Собака??)) ты про себя?? А нет гиена ты безродная!! А этот (юрист !!) не упомянул а том что экстрадиция после суда проходит ??
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avcgloronalduMU
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Ответ Niko [Ars]
В азиакубках 😁
Так могут и там выдать))
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Ithan Green
Комментарий удален
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pvh-82
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Правильно братуха не стоит рисковать!
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Niko [Ars]
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Ответ sancho81
А как же он в еврокубках за Спартак будет играть?
В азиакубках 😁
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sancho81
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А как же он в еврокубках за Спартак будет играть?
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Mechel**
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О, капитан очевидность. И спортивный юрист комментирует уголовное и международное право))) смех
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Алексей Александрович
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Ответ ТрактоПоктер
Джентльмены удачи)
Ты наверно не смотрел этот фильм с Владимиром Ильиным, где русский мужик сам приехал в Голландию что бы попасть в тюрьму, потому что их тюрьма для нас как санаторий))
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ТрактоПоктер
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Ответ ТрактоПоктер
Джентльмены удачи)
Будет Соболеву орать на игре- пасть порву, редиска
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ТрактоПоктер
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Ответ Алексей Александрович
Антону нужно посмотреть наш фильм " Хочу в тюрьму")
Джентльмены удачи)
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Алексей Александрович
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Антону нужно посмотреть наш фильм " Хочу в тюрьму")
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Иван Тасминский
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Да все уже догадались, что это - скорее всего основная причина. Я думаю злорадствовать не стоит, ибо поступок вполне логичен, но поугарать можно, да.
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Max Semenik
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Бывалый игрок, так просто не проведёшь!
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