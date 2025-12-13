Флик о 2:0 с «Осасуной»: «Барса» контролировала игру, очень хорошо оборонялась. Важно было набрать 3 очка. Педри феноменален»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги игры с «Осасуной» в 16-м туре Ла Лиги (2:0).
«Важно было набрать три очка. Мы контролировали игру, очень хорошо оборонялись. Возможно, у нас было не так много стопроцентных моментов, но три очка у нас есть.
В случае с первым голом у нас было свободное пространство, и мы им отлично воспользовались. Момент для передачи и сам пас были идеальными.
Педри – невероятный игрок, игрок топ-класса. Что я могу сказать? Он феноменален. Рафинья всегда был важной частью нашей команды. Важно, что он забил оба гола».
О «Реале»
«Я не слишком много думаю о других командах. Мы хотим поехать на игру с «Вильярреалом» и победить. Хорошо, что наши соперники чувствуют давление, но это не в нашей власти.
После нескольких недель, в течение которых мы испытывали трудности, мы вернулись. Поскольку все игроки готовы почти на 100%, способности команды очевидны».
Об обороне
«Эрик [Гарсия] придает нам стабильность, он провел фантастическую игру. Жерар [Мартин] значительно прибавил. И я уже говорил о Кубарси. Играть на таком уровне в 18 лет – это невероятно.
Я хвалю «Ла Масию» за то, что они сделали с молодыми игроками. Это замечательно», – сказал Флик.