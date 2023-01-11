Нападающий « » забил в шестом матче подряд.

Англичанин оформил дубль в игре с « » (3:0) в Кубке английской лиги, выйдя на замену на 60-й минуте.

Голевая серия форварда началась 21 декабря в игре против «Бернли» (2:0). Всего после перерыва на ЧМ-2022 у Рэшфорда 7 голов и 2 результативных паса за шесть игр.

Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

«МЮ» выиграл 8 матчей подряд с общим счетом 21:4. Встреча с «Ман Сити» – 14 января