Рэшфорд дважды забил «Чарльтону», выйдя на 60-й минуте. У Маркуса голы в 6 играх «МЮ» подряд

Теги Манчестер Юнайтед Чарльтон премьер-лига Англия Кубок английской лиги Д3 Англия Маркус Рэшфорд Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд забил в шестом матче подряд.

Англичанин оформил дубль в игре с «Чарльтоном» (3:0) в Кубке английской лиги, выйдя на замену на 60-й минуте.

Голевая серия форварда началась 21 декабря в игре против «Бернли» (2:0). Всего после перерыва на ЧМ-2022 у Рэшфорда 7 голов и 2 результативных паса за шесть игр.

Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

«МЮ» выиграл 8 матчей подряд с общим счетом 21:4. Встреча с «Ман Сити» – 14 января

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7 комментариев

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VSalda
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но.. ведь.. кроме Кринжа, забивать 20+ некому.. как же так?..
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Да, та самая летучая мышь
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Ответ Winterburn
И кто там спрашивал, что кто же будет голы за МЮ забивать, если не Роналду?))
После каждого гола Решфорда хочется видеть лицо Оувена
+3
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atomio
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Всего лишь один гнилой фрукт упал - и все дерево с облегчением вздохнуло.
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Stade de Reims
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Отличный ход, не останавливаться
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Winterburn
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И кто там спрашивал, что кто же будет голы за МЮ забивать, если не Роналду?))
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Любезный Коссутий
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ждем в седьмой
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kusto
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Маркус ооооочень прибавил в уверенности, прежде всего.
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