Рэшфорд дважды забил «Чарльтону», выйдя на 60-й минуте. У Маркуса голы в 6 играх «МЮ» подряд
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд забил в шестом матче подряд.
Англичанин оформил дубль в игре с «Чарльтоном» (3:0) в Кубке английской лиги, выйдя на замену на 60-й минуте.
Голевая серия форварда началась 21 декабря в игре против «Бернли» (2:0). Всего после перерыва на ЧМ-2022 у Рэшфорда 7 голов и 2 результативных паса за шесть игр.
Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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