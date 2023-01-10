Роман Костомаров попал в реанимацию. Предварительный диагноз – пневмония
Олимпийский чемпион Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией.
Об этом сообщил продюсер ледовых шоу Илья Авербух.
«Роман в реанимации, сегодня увезли ночью. Предварительный диагноз – пневмония», – сказал Авербух.
Все пятеро живы и потом выписались.
Я 5 дней на ИВЛ лежал, потом перевели в обычную палату.
Дышать без маски не мог, но все наладилось. Через 12 дней после поступления в реанимацию а потом в палату, выписали и слава Богу все хорошо.
В основном не выживали пациенты после 80 лет.