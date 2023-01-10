Роман Костомаров попал в реанимацию. Предварительный диагноз – пневмония

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду ТАСС Фигурное катание

Олимпийский чемпион Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией. 

Об этом сообщил продюсер ледовых шоу Илья Авербух

«Роман в реанимации, сегодня увезли ночью. Предварительный диагноз – пневмония», – сказал Авербух. 

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60 комментариев

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Авика
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Здоровья Роману и сил в борьбе с болезнью! На морозе даже дышать сложно, а тут еще и выступление, когда разгоряченный организм, а воздух холодный сразу в дыхательные пути.
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AtAmI
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Какой кошмар! Скорейшего выздоровления Роману!
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private dancer
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Ответ Crocs
Ну так для начала изучите, что такое пневмония. по вашему наверное и менингитом можно заболеть если без шапки зимой ходить.
Это вы для начала не делайте вид, что умнее всех )
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Александр Шульгин
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Ответ Tania09**
Зачем писать такой бред?
Какой бред выживаемость на ИВЛ 20-30 процентов
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As per
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Скорейшего выздоровления Роману!
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Пугливый Кот
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Ответ Oleg
У нас под ИВЛ лежало 5 человек, причем я один был молодой, остальные старики. Помню деда лет 80 - ти переводили в обычную палату, я еще тогда подумал что раз он смог и я смогу. Все пятеро живы и потом выписались.
Может мы говорим о разных вещах?При Ивл человека вводят в медикаментозную кому,там легкие УЖЕ не работают,поэтому происходит искусственная вентиляция.Дед 80 лет прошел все эти круги ада и выжил?У меня начальнику 50 было,еще знакомый 37 лет.Ушли на третий день под ИВЛ.
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Verysia
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Ответ frol92
Mash пишет, что не просто в больницу, а в реанимацию. Подключили к аппарату ИВЛ, состояние крайне тяжёлое. Здоровья Роману🙏
Ого! Серьезно. Здоровья и ещё раз здоровья!
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angelbf@mail.ru
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Ответ Oleg
У нас под ИВЛ лежало 5 человек, причем я один был молодой, остальные старики. Помню деда лет 80 - ти переводили в обычную палату, я еще тогда подумал что раз он смог и я смогу. Все пятеро живы и потом выписались.
Вот вот, какие то страшилки пишет. Нафига тогда ивл с таким процентом выживания?
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murzzzzzilka
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Здоровья Роману! Молодой еще мужик, все будет хорошо!
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murzzzzzilka
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Ответ Montenegro Serbian
Вы мало знаете про вирусные заболевания. Там даже необязательно сильно запускать (типа забил и ничего не делал). У некоторых течение болезни происходит стремительно (зависит от клеточного ответа и иммунитета). Условно говоря, при определённых раскладах и реакции организма можно за 2-3 дня "сгореть" даже толком не успев ничего понять и принять меры.
Этот товарищ вообще мало знает, но везде умничает.
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Oleg
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Ответ Пугливый Кот
Это чудо.Я лежал в ПИТ( интенсивная терапия),всего в больнице провел 10 дней.Спросил у персонала сколько человек из под ИВЛ вернулось(за неделю до этого шеф умер под ИВЛ) мне ответили,что из 37 что у них были под ИВЛ оклемался один.Оттуда,к сожалению,не возвращаются.Но ,будем надеется,что сработает Ваш вариант.
У нас под ИВЛ лежало 5 человек, причем я один был молодой, остальные старики. Помню деда лет 80 - ти переводили в обычную палату, я еще тогда подумал что раз он смог и я смогу.
Все пятеро живы и потом выписались.
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Lilia Sadykova
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Стоп, я что то не понимаю, он же еще 7го катал у Авера в шоу, а сегодня в реанимации? Видимо болезнь быстропрогрессирующая. Роману здоровья!
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Светлана Менова
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Ответ Crocs
Если Вы не в курсе, то пневмония никакого отношения к открытым каткам не имеет и от холода ей невозможно заболеть.
От самого холода - нет, но переохлаждение может стать катализатором.
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Andry 72
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Здоровья ,Роман 🙏
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Светлана Менова
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Ответ Oleg
Должен выкарабкаться. Я 5 дней на ИВЛ лежал, потом перевели в обычную палату. Дышать без маски не мог, но все наладилось. Через 12 дней после поступления в реанимацию а потом в палату, выписали и слава Богу все хорошо.
Рада за вас! Будем надеяться, что и Роман выкарабкается!
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Пугливый Кот
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Ответ Oleg
Должен выкарабкаться. Я 5 дней на ИВЛ лежал, потом перевели в обычную палату. Дышать без маски не мог, но все наладилось. Через 12 дней после поступления в реанимацию а потом в палату, выписали и слава Богу все хорошо.
Это чудо.Я лежал в ПИТ( интенсивная терапия),всего в больнице провел 10 дней.Спросил у персонала сколько человек из под ИВЛ вернулось(за неделю до этого шеф умер под ИВЛ) мне ответили,что из 37 что у них были под ИВЛ оклемался один.Оттуда,к сожалению,не возвращаются.Но ,будем надеется,что сработает Ваш вариант.
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Владимир Абрамов
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Ответ Светлана Менова
Последствия шоу на открытых катках.
От холода на катке можно обморожение получить, вот это - да. Ну, может холодовую травму. А вот пневмонией, гриппом, ОРВИ, ковидом. И вообще какими-либо инфенкционно-вирусными заболевания просто от холода не заболеть.
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Леличек
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Ужас… Роме здоровья, семье мужества 🙏🏻
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АРХАТ
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Молодой ещё
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Лилибет
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Какой кошмар,здоровья Роману и пусть все обойдется без последствий 🙏
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Oleg
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Ответ Светлана Менова
Пишут, что Роман на ИВЛ. :( плохи дела, похоже. Оксане и детям - сил...
Должен выкарабкаться.
Я 5 дней на ИВЛ лежал, потом перевели в обычную палату.
Дышать без маски не мог, но все наладилось. Через 12 дней после поступления в реанимацию а потом в палату, выписали и слава Богу все хорошо.
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Crocs
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Ответ private dancer
Ага, конечно )
Ну так для начала изучите, что такое пневмония. по вашему наверное и менингитом можно заболеть если без шапки зимой ходить.
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Наталья Грабовская
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Такое одномоментно не происходит. Видно подхватил ОРВИ и выходил кататься в лихорадочном состоянии при минусовой температуре...Здоровье нужно беречь - всех денег не заработаешь. Очень тревожно, но организм молодой, будем надеяться, что справится.
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SuperStarrrr
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Всегда вызывал симпатию, здоровья!
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Tania09**
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Ответ frol92
Mash пишет, что не просто в больницу, а в реанимацию. Подключили к аппарату ИВЛ, состояние крайне тяжёлое. Здоровья Роману🙏
Полтора года назад весь первый этаж ковидного госпиталя, в одном городе, был реанимацией и все дышать без кислородных масок не могли, кто 14 дней лечился, кто месяц-два, от организма зависит. Рома должен выкарабкаться.
В основном не выживали пациенты после 80 лет.
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