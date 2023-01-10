Мостовой уверен, что смог бы сделать «Спартак» чемпионом: «Хоккейный ЦСКА сделал ставку на Федорова – и он им принес Кубок Гагарина. Хотя он тоже без опыта»

Теги Спартак ЦСКА Торпедо премьер-лига Россия Сергей Федоров Александр Мостовой Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Александр Мостовой уверен, что смог бы сделать «Спартак» чемпионом.

– Есть тенденция в КХЛ, что иностранных тренеров там практически не осталось…

– А я за этим слежу, поэтому в курсе! Посмотрите, как великолепно Игорь Ларионов работает с «Торпедо». А ведь вы помните, как многие перед сезоном говорили о Профессоре: ну куда он лезет без тренерского опыта?!

Какой опыт? О чем вы говорите?! Человек два раза выиграл Олимпиаду, у него три Кубка Стэнли. Какой еще опыт вам нужен?! А как тогда сейчас тренируют люди, которые ни в футбол, ни в хоккей не играли? У них какой опыт?

– То есть в российском футболе такого тренда нет? Тот же «Спартак» возглавляет иностранец. А мог бы красно‑белых возглавить Александр Мостовой?

– Было бы неплохо. Но такого тренда нет. Почему? Потому что мы привыкли смотреть снизу вверх на Запад. И стояли перед ними на задних лапках!

А наши ветераны, которые всю жизнь выступали за сборную России – на нас никто не обращает внимания. Я не жалуюсь и всегда говорю об этом: «Такая судьба».

Но вот хоккейный ЦСКА сделал ставку на Сергея Федорова – и он им сразу принес Кубок Гагарина. Хотя тоже человек без тренерского опыта. Про Серегу тоже сколько раз такое говорили, что у него диплома нет? А у человека – тоже три Кубка Стэнли! Понятно, что тут стечение обстоятельств. Но как он здорово работает!

– То есть вы могли бы сделать футбольный «Спартак» чемпионом?

– Конечно, мог бы! – заявил бывший футболист сборной России.

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35 комментариев

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Зизуха
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Ответ Михаил1970
А Ловчева президентом.
И Губерниева кем-нибудь поставить
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haymaker
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Дайте царю возглавить хоккейный Спартак ради эксперимента.
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Катя СПб
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Ответ aidos_1979
Ну может кто нибудь из топ клубов все таки решится дать Сане порулить годик, что бы потом когда его выпнут за ужасную игру/результат, Сашок бы больше варежку свою не открывал!)
Из всех топ клубов если только Спартак.
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Катя СПб
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Ответ Winterburn
Давно не секрет, что абсолютно любой ветеран Спартака смог бы сделать Спартак чемпионом))
Даже Кавазашвили?
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TaR
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Двухкратный победитель Кубка Интертото, финалист кубков Испании и Франции, победитель кубка Португалии. Кто еще в России брал два кубка Интертото?
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Football Forever
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У тренера Ска папа друг одного важного человека! Какой опыт вам ещё нужен!!!!???
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Юрий Вешняковский
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Понторез
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Мосгорсуд
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Сначала стань хотя бы чемпионом медиалиги)))
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aidos_1979
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Ну может кто нибудь из топ клубов все таки решится дать Сане порулить годик, что бы потом когда его выпнут за ужасную игру/результат, Сашок бы больше варежку свою не открывал!)
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Михаил1970
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Ответ Анатолий Дмитриевич
как болельщик Зенита, мечтаю, чтобы Спартак возглавил кто-то из троицы Мостовой - Шалимов - Юран. Причем чтобы им дали карт-бланш на пару полных сезонов.
А Ловчева президентом.
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El CiD
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Да не сделает он Спартак чемпионами, ведь ему не купят тех игроков что он хочет
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Den_94
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Эм.. а какой победный опыт есть у Мостового? Тут люди титулованные по самое не балуй, к тому же игравшие у корифеев по обе стороны океаны и при это бывшими умнейшими игроками. А Мостовой -это кто вообще, чтобы рядом стоять?
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spartak_1988
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Господи, и этот ещё не протрезвел после Нового года
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19Балдерис
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Ну, стану я тренером спартака, а дальше то что?
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Александр Тихенко
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Привести в пример хоккей говоря о футболе…. Посетовать на западные тенденции и упомянуть три кубка Стэнли….
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Свирепый Бамбр*
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А у Мостового есть кубок Стэнли?
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krupin82
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Ну вот и Сашка из запоя вышел.Хотя судя по вью-вышел не весь.
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Арсений Элин
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Мостовой становится главным ньюсмейкером для всех,тк на столько неадекватен что является находкой для Журналистов!
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Spartakus1984
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Мостовой хочет кого то сдлеать чемпионом,при этом говорил,что тактика в футболе это ерунда.Мда уж.
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maks44
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Ответ Winterburn
Давно не секрет, что абсолютно любой ветеран Спартака смог бы сделать Спартак чемпионом))
Аленичев не считается? Ах да, багаж!...
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Vals
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Владимир Дмитриев
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А потом скажет- " Ну, не шмогла я, не, шмогла!!
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Дмитрий9779
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Ответ red hikkikomori
Может кто объяснить, что с ним не так? Почему он не может пойти учиться, получить лицензию тренера и начать работать? Или у него если лицензия, но его не берут?
Самомнение зашкаливает типа я итак могу,нахрен мне ваша бумажка,я же царь.
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red hikkikomori
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Может кто объяснить, что с ним не так? Почему он не может пойти учиться, получить лицензию тренера и начать работать? Или у него если лицензия, но его не берут?
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Дмитрий9779
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Мостовой,Мостовой не хотят играть с тобой.
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