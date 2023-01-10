Дмитрий Губерниев: «На Олимпиаде в Сочи у женской сборной России были проблемы с допингом! И один из тренеров той команды может быть назначен главным в нынешней сборной?»

Теги Сочи-2014 сборная России сборная России жен допинг Дмитрий Губерниев Павел Ростовцев Виктор Майгуров Биатлон

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о назначении трехкратного чемпиона мира Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону. 

«Еще никогда Виктор Майгуров не был так близок к провалу! Неужели в дурдоме будет свой главный тренер?

И есть еще один важный нюанс! В Сочи на олимпиаде у женской сборной России были проблемы с допингом! И один из тренеров той команды может быть назначен главным в нынешней сборной?

А вот это уже очень серьезно! Мы так никогда не вернемся в биатлонную семью... Виктор Майгуров уверенно ведет биатлонную Россию по минному полю...

В общем, резюмируем! Сборная России по биатлону – не частная лавочка! Это команда великой спортивной державы!

Собутыльники и дружки не могут работать по посту главного тренера! СБР, это не смешно, это грустно...

Многие тренеры сборной по биатлону уже пребывают в ####! (в шоке – Sports.ru). Жаль команду, ее будут разваливать в угоду личным амбициям... Тут будем надеяться на Минспорт и ЦСП!» – написал Губерниев в телеграм-канале.

Почему поссорились Губерниев и Ростовцев? Есть видео, из-за которого все началось и дошло до стычки в «Шереметьево» 

Ростовцев о критике Губерниева: «Это для кого-то стало новостью? Но мы смотрим в будущее. Приглашаю всех работать вместе»

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48 комментариев

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Fanil Mazitov
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Был прид... ком и остался таким.
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Daniyar8
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Как же он достал
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Viks
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Ответ Афанасия
Губерниев весь день надрывается как раненый зверь. Лучше бы достойно промолчал. Потому что такая бурная реакция указывает на его уязвимую позицию. И Гу это чувствует, оттого и бесится
... и выливает правду...
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Dudik
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А как же уголовочку за дискриминацию????
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Великий Кукурузо
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А чё такого? Там же не самодеятельность была,а под контролем подполковника😬
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Афанасия
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Губерниев весь день надрывается как раненый зверь. Лучше бы достойно промолчал. Потому что такая бурная реакция указывает на его уязвимую позицию. И Гу это чувствует, оттого и бесится
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udod
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Ответ papadok
Вообще, хотелось бы, чтобы кто-либо обосновал необходимость закрывать вакантную полтора года должность именно сейчас. Ростовцева из губернаторских советников поперли?
а никого это не волнует, все либо в ####, либо умиляются бомбёжке губера
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Vicing Charlsson
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Как же Губерник быстро переключает передачи, и полный газ. Прям на месте буксует.
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Alex0405
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А почему Губерниев разволновался по поводу назначения нового главного тренера?
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Гекдениз Кардениз
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Ответ Ебздрогыч
Все допинговые истории про наш исконно чистый, богом хранимый спорт придумали англосаксы, это все знают - ну просто телевизор включите или Терюшкова почитайте. Это что ж, Губер сомневается в нашей добропорядочности? Так и на статью наговорить можно или иноагентом стать!
Или новичка с кофемашины отведать за оскорбление чувств верующих
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Viks
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Дайте ему уже парабеллум! Или шпагу учителя физкультуры полковника Позднякова! Пусть вызовет на дуэль собутыльников! Хлеба и зрелищ!
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La Gushka
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Проводи свои лотереи и не мути болльше воды в биатлоне!
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Ivan Vilkov
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Во Димона понесло)
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Сергей Лепехин
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В Сочи почти у всех тренеров воспитанники имели проблемы с допингом
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last_guard
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Зачем нужна эта должность главного тренера. Ведь опыт показал что и без него все работает и даже лучше. Майгуров казался хорошим главой СБР, а тут разочаровал.
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dimur
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И вновь продолжается бой!
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Arty K.
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Третьим залпом седалища Губерниева ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН
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Viks
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Какие такие проблемы с допингом в Сочи! Русо спортсмено - облико морале! Все чисты как на подбор, с ними дядька Мутко-ор... Губа - предатель!
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Вася Васильков
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Когда уже замолчите Губерниев? Пускай это решают профессионалы. Гордыня комментатора зашкаливает. И футбол и хоккей и лыжи ... во все свой нос сует
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Любитель побеждать
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Ну Матыцин же министр спорта😃
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Елена)))
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Димон ищи себе новый вид спорта, новых несчастных, где будешь во всей красе людей обзывать, унижать. А здесь если, что за слова отвечать прийдется.
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Лизавета Анна -Мария
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Сейчас по Матчу делал заявление.... Видок, надо сказать, не айс. Похоже, что зАпил с горя наш Димитрий ((
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Melnikov1968
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Ещё недавно вопил, что допинг у Зайцевой это надуманная тема. И у этого подлеца есть подписчики? То есть люди, которых интересует что этот негодяй несёт.
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dedushka
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Остапа несло. Причем жидко...
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maddantist maddantist
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Губерниев аб этом с точки зрения Морали вопрошает, или заботится о прикладной стороне вопроса?
Ну, типа, а вдруг что опять ?!
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