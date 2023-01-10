Дмитрий Губерниев: «На Олимпиаде в Сочи у женской сборной России были проблемы с допингом! И один из тренеров той команды может быть назначен главным в нынешней сборной?»

Комментатор «Матч ТВ» высказался о назначении трехкратного чемпиона мира Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону.

«Еще никогда не был так близок к провалу! Неужели в дурдоме будет свой главный тренер?

И есть еще один важный нюанс! В Сочи на олимпиаде у женской сборной России были проблемы с допингом! И один из тренеров той команды может быть назначен главным в нынешней сборной?

А вот это уже очень серьезно! Мы так никогда не вернемся в биатлонную семью... Виктор Майгуров уверенно ведет биатлонную Россию по минному полю...

В общем, резюмируем! Сборная России по биатлону – не частная лавочка! Это команда великой спортивной державы!

Собутыльники и дружки не могут работать по посту главного тренера! СБР, это не смешно, это грустно...

Многие тренеры сборной по биатлону уже пребывают в ####! (в шоке – Sports.ru). Жаль команду, ее будут разваливать в угоду личным амбициям... Тут будем надеяться на Минспорт и ЦСП!» – написал Губерниев в телеграм-канале.

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