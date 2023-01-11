Марченко забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Тампой». У него 9+0 в 17 играх

Теги Тампа-Бэй Коламбус НХЛ Кирилл Марченко Хоккей

Кирилл Марченко забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Тампой».

Форвард «Коламбуса» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (3:6). 

На счету россиянина стало 9 (9+0) очков в 17 играх сезона. 

Сегодня Марченко (13:13, 0:33 – в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ. Также применил 3 силовых приема, сделал 1 блок и 1 перехват. 

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7 комментариев

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Артем Зырянов
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Ответ Амфитрион
График прям интересный, что там по статистике, начинал кто-нибудь так?
Филатов забил 6+0 в 21 первых играх за "Коламбус".
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Кино Музыка
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Интересный гол, кстати. Вася аж клюшку бросил)
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Crenk
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Ответ Кино Музыка
Через 10 лет у Марченко будет несколько сот голов и ноль пасов.
У него крайне хороший бросок
+1
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Кино Музыка
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Через 10 лет у Марченко будет несколько сот голов и ноль пасов.
+4
0
+4
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Карпесов
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Ответ Амфитрион
График прям интересный, что там по статистике, начинал кто-нибудь так?
У Лайне было три передачи при 20 голах.
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Амфитрион
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График прям интересный, что там по статистике, начинал кто-нибудь так?
+4
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paha
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Поймал Куча )

Стал вторым снайпером в команде , сыграв на 23 матча меньше
+7
-1
+6
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