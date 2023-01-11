Марченко забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Тампой». У него 9+0 в 17 играх

забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с « ».

Форвард « » установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата с «Лайтнинг» (3:6).

На счету россиянина стало 9 (9+0) очков в 17 играх сезона.

Сегодня Марченко (13:13, 0:33 – в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ. Также применил 3 силовых приема, сделал 1 блок и 1 перехват.