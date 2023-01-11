Марченко забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Тампой». У него 9+0 в 17 играх
Кирилл Марченко забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Тампой».
Форвард «Коламбуса» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (3:6).
На счету россиянина стало 9 (9+0) очков в 17 играх сезона.
Сегодня Марченко (13:13, 0:33 – в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ. Также применил 3 силовых приема, сделал 1 блок и 1 перехват.
Стал вторым снайпером в команде , сыграв на 23 матча меньше