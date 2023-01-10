Мантуан вернется в «Коринтианс» летом. «Зенит» получит 50% от суммы его дальнейшей продажи

покинет «Зенит» летом.

В отличие от вратаря Ивана Куарезмы, который досрочно вернулся в « » после аренды в петербургском клубе, хавбек останется в России до конца сезона. Однако он точно вернется в Бразилию в летнее трансферное окно.

По информации журналиста Фабио Алейшо, в случае дальнейшей продажи Мантуана « » получит 50% от суммы этого трансфера.

В текущем сезоне чемпионата России Мантуан провел 12 матчей, забив 3 гола и отдав 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.