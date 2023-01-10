Мантуан вернется в «Коринтианс» летом. «Зенит» получит 50% от суммы его дальнейшей продажи

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Густаво Мантуан Футбол

Густаво Мантуан покинет «Зенит» летом.

В отличие от вратаря Ивана Куарезмы, который досрочно вернулся в «Коринтианс» после аренды в петербургском клубе, хавбек останется в России до конца сезона. Однако он точно вернется в Бразилию в летнее трансферное окно.

По информации журналиста Фабио Алейшо, в случае дальнейшей продажи Мантуана «Зенит» получит 50% от суммы этого трансфера. 

В текущем сезоне чемпионата России Мантуан провел 12 матчей, забив 3 гола и отдав 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.

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16 комментариев

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Назар Игорь
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Мне, старому болельщику Зенита все эти финансовые хитросплетения малоинтересны, лишь бы клуб не терял в качестве футбола и по-прежнему оставался лидером РПЛ.
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luu
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Ответ Алексей Гусев
а руководитель всегда либо с гнильцой, либо лизоблюд, либо хреновый...Ну или Мутко.
Касаемо Мутко, так то он лучший президент Зенита, благодаря его лавираванию Зенит и выжил в 90х, находя различных спонсоров и вернулся в Высшую лигу, если посмотреть его тогдашние интервью - то он все свои обещания выполнил. Не знаю его как человека, но за счёт своих качеств он действительно сохранил команду и вывел на новый уровень, что достойно уважения.
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Wiley Fox
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Можно ли сказать, что крысы бегут с тонущего корабля?
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Kit244098
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Его как раз лучше оставить. А выгнать сочинского папуаса. Проку от которого вообще нет..
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tony
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Медведев, ты монстр либо? Ну и сделок наделал. 50% с Мантуана, 50% с Алберто, 2 игрока, так еще и первоочередное право выкупа на суперталанта Педро. Это топ сделка. Не зря этот гений в Бразилию лично полетел.
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Виталик Украинский
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Ответ Evil_Alastar
Ну Медведев неплох( как руководитель). Как человека, я все ещё считаю его с гнильцой🙂
Он у вас девушку увел или деньги не вернул?
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Ответ Иван Новиков
Мукунки тоже потихоньку дают по тапкам.
да ЛарсоКралы они такие)
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Виталик Украинский
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Ждемс... гневные комменты от хейтеров Зенита, пристально следующими за каждой копейкой в чужом кармане, что "все делается в интересах одного клуба" и "куда смотрит СК"... Зарема, твой выход.
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Алексей Гусев
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Ответ Evil_Alastar
Ну Медведев неплох( как руководитель). Как человека, я все ещё считаю его с гнильцой🙂
а руководитель всегда либо с гнильцой, либо лизоблюд, либо хреновый...Ну или Мутко.
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Злодей Спб
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Чтобы окончательно порвать всем шаблон - по результатам переговоров Зенит получил 50% акций клуба Коринтианс.

Делегация Зенита прибыла в головной офис бразильского клуба в малиновых пиджаках и объяснила, что "теперь ваш бизнес - это и наш бизнес", усилив переговорную позицию холодными и огнестрельными аргументами в стиле 90х.

Спокойной ночи, москвичи :)
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Циник Петербургский
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Ответ Макаронка
Это как? он же не принадлежит зениту
Возможно, еще один бонус за Альберто. Никто не мешает договариваться клубам и футболистам так, как они хотят. Разумеется, если они при этом никаких правил футбольных федераций и законов не нарушают.
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Дмитрий9779
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Видимо уж больно нужен Алберто Коррнтианс.
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Дмитрий9779
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Перестаньте травмировать души кбпартнеров🤣,хотя нет продолжайте🤣
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Evil_Alastar
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Ну Медведев неплох( как руководитель). Как человека, я все ещё считаю его с гнильцой🙂
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Макаронка
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Это как? он же не принадлежит зениту
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Иван Новиков
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Мукунки тоже потихоньку дают по тапкам.
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