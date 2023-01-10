Мантуан вернется в «Коринтианс» летом. «Зенит» получит 50% от суммы его дальнейшей продажи
Густаво Мантуан покинет «Зенит» летом.
В отличие от вратаря Ивана Куарезмы, который досрочно вернулся в «Коринтианс» после аренды в петербургском клубе, хавбек останется в России до конца сезона. Однако он точно вернется в Бразилию в летнее трансферное окно.
По информации журналиста Фабио Алейшо, в случае дальнейшей продажи Мантуана «Зенит» получит 50% от суммы этого трансфера.
В текущем сезоне чемпионата России Мантуан провел 12 матчей, забив 3 гола и отдав 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.
Делегация Зенита прибыла в головной офис бразильского клуба в малиновых пиджаках и объяснила, что "теперь ваш бизнес - это и наш бизнес", усилив переговорную позицию холодными и огнестрельными аргументами в стиле 90х.
Спокойной ночи, москвичи :)