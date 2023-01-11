Александров забил 2-й гол в сезоне в матче с «Калгари». У него 4 очка в 14 играх

забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с « ».

Форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата с «Флэймс» (4:3 ОТ).

На счету россиянина стало 4 (2+2) очка в 14 играх сезона НХЛ. В 22 матчах в АХЛ в активе Александрова 18 (11+7) баллов.

Сегодня Никита (8:58, «+1») нанес 3 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 1 блок. На точке вбрасывания выиграл 1 попытку из 6 (17%).