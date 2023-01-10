Мир РПЛ опубликовала расписание с 18-го по 20-й туры. ЦСКА примет «Зенит» 19 марта

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Химки премьер-лига Россия Торпедо Динамо Москва Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар Пари НН календарь Сочи Футбол

Опубликовано расписание матчей первых трех туров Мир РПЛ после возобновления сезона.

18-й тур

3 марта (пятница)

19:00 «Факел» – «Химки»

4 марта (суббота)

14:00 «Спартак» – «Урал»

16:30 «Ахмат» – «Оренбург»

16:30 «Зенит» – «Пари НН»

19:30 «Ростов» – «Локомотив»

5 марта (воскресенье)

14:00 «Динамо» – «Крылья Советов»

16:30 «Краснодар» – «Торпедо»

19:30 «Сочи» – ЦСКА

19-й тур

10 марта (пятница)

19:00 «Сочи» – «Оренбург»

11 марта (суббота)

14:00 «Торпедо» – «Урал»

16:30 «Спартак» – «Факел»

16:30 «Ахмат» – «Локомотив»

19:00 «Краснодар» – «Динамо»

12 марта (воскресенье)

14:00 «Зенит» – «Химки»

16:30 ЦСКА – «Крылья Советов»

19:30 «Ростов» – «Пари НН»

20-й тур

18 марта (суббота)

12:00 «Оренбург» – «Спартак»

14:15 «Урал» – «Динамо»

16:30 «Факел» – «Сочи»

19:30 «Локомотив» – «Краснодар»

19 марта (воскресенье)

14:00 «Химки» – «Ростов»

16:30 «Пари НН» – «Торпедо»

16:30 «Крылья Советов» – «Ахмат»

19:30 ЦСКА – «Зенит»

Примечание: время начала матчей – московское.

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26 комментариев

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marchellinos
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Интересно будет посмотреть на количество зрителей на стадионах страны.
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Spartakus1984
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Ответ Дмитрий9779
А почему Спартак играет раньше Зенита все матчи как Динамо в том году?Не иначе админресурс газпромовский постарался.О,смотрю "правдорубы" минусуют,не выгодная тема 🤣🤣🤣
Ну думаю минусуют просто за то что ерунду откровенную написал,не более.
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Tviti_10
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Ответ Burel
Кукуян опять выйдет в основе зенита ?
А как же без него то
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Wiley Fox
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Ответ FeNs
Привет посещаемость в полтора Ивана с этим фануйди.
Виражные получат паспорта болельщиков, даже не сомневайся

Вместе с бронью от мобилизации
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Пилипенко Дмитрий
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Кто ещё смотрит эту Фан айди лигу 🤣
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Spartakus1984
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Ответ Рязанец_80
Прям капец какая важная инфа. Ну будет и будет. Других проблем-то ведь нет.... Смотреть на зажравшихся ленивых миллионеров-горефутболëров-пешеходов - так себе зрелище🤣
Так а зачем ты тогда читаешь спортивные новости России?Других проблем что ли нет?
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ДМ-1чемпион
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Ответ Дмитрий9779
А почему Спартак играет раньше Зенита все матчи как Динамо в том году?Не иначе админресурс газпромовский постарался.О,смотрю "правдорубы" минусуют,не выгодная тема 🤣🤣🤣
ДИНАМО играло раньше в том году? Бред. И вообще-то играть позже соперника считается более выгодно. Можно уже ориентироваться на результат. Ты дитя что ли?
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Рязанец_80
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Прям капец какая важная инфа. Ну будет и будет. Других проблем-то ведь нет.... Смотреть на зажравшихся ленивых миллионеров-горефутболëров-пешеходов - так себе зрелище🤣
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Александр Беляков
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Ответ Чётко_как_чечётка
Это вратарь Зенита?
Да
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Alex mahoun
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Ответ Чётко_как_чечётка
Создали некую "рабочую группу", пока отложили. Лучше 2-3 сезона без ЕК, чем "много" сезонов, но в АК... СВО закончится и потихоньку всё, ну почти, вернётся на свои места.
Я такого же мнения.Благодарю за ответ.
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Чётко_как_чечётка
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Ответ Alex mahoun
Привет народ.Что там с Азиатской Лигой? Переходим или нет? Что то всё притихло. сорри за оффтоп.
Создали некую "рабочую группу", пока отложили. Лучше 2-3 сезона без ЕК, чем "много" сезонов, но в АК... СВО закончится и потихоньку всё, ну почти, вернётся на свои места.
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ovsepyn002@mail.ru
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В Краснодаре их нет и скорее всего не будет
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Саша Шиганов
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Ростов 2 домашки нормуль
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Алексей Прозоров
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Ау,спортс
Может уже почините приложение?
А то сразу без рекламы кидает в аппстор, а после его закрытия приложение глухо висит
И после перезапуска в аппстор кидает еще даже не прогрузившись
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Чётко_как_чечётка
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Ответ Александр Беляков
И тот обратно в Коринтианс вернулся))
Это вратарь Зенита?
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Андрей Челноков
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Ответ FeNs
Привет посещаемость в полтора Ивана с этим фануйди.
Поорут и сделают всё. А не сделают, так придёт новое поколение фанатов, которые сделают. Год, два и опять трибуна полная.
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Alex mahoun
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Привет народ.Что там с Азиатской Лигой?
Переходим или нет? Что то всё притихло.
сорри за оффтоп.
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GadyaCSKA
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Стадионы пусты , пабы и диваны полны ) спасибо фанайди
+32
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Игорь Новиков
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Ответ FeNs
Привет посещаемость в полтора Ивана с этим фануйди.
Если бы властям было на это не плевать, не вводили бы ничего. А так это только болельщиков и клубы печалит.
+1
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Zlodimir
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Бюджетникам подготовится…фануйди «добровольно» сделали, теперь придётся «добровольно» ходить😂
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Александр Беляков
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Ответ error505
С нетерпением ждём нашу РПЛ!
Но теперь у экранов телевизоров
+25
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Александр Беляков
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Ответ FeNs
Привет посещаемость в полтора Ивана с этим фануйди.
И тот обратно в Коринтианс вернулся))
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error505
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С нетерпением ждём нашу РПЛ!
+8
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FeNs
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Привет посещаемость в полтора Ивана с этим фануйди.
+49
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Burel
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Кукуян опять выйдет в основе зенита ?
+6
-6
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