НХЛ. «Рейнджерс» принимают «Миннесоту», «Питтсбург» играет с «Ванкувером», «Тампа» против «Коламбуса»

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«Рейнджерс» принимают «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Питтсбург» сыграет с «Ванкувером», «Тампа» встречается с «Коламбусом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Баффало – Сиэтл
Дата проведения
11 января, 03.00, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео

 

Каролина – Нью-Джерси
Дата проведения
11 января, 03.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Миннесота
Дата проведения
11 января, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Ванкувер
Дата проведения
11 января, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Тампа-Бэй – Коламбус
Дата проведения
11 января, 03.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео

 

Детройт – Виннипег
Дата проведения
11 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео

 

Айлендерс – Даллас
Дата проведения
11 января, 03.30, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Калгари
Дата проведения
11 января, 04.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Сан-Хосе
Дата проведения
11 января, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Флорида
Дата проведения
11 января, 05.30, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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8 комментариев

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Суворов Антон
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Ответ Данил Подгорбунский
Редко пишу комментарии, но как же я ржу с Суворова, это такой кадр просто, будто там бот сидит. Либо подпивас, у которого только пиво и хоккей в голове, потому что на серьезном фейсе такое писать каждый день - это насколько с приколами в башке надо быть😁 Сидит на серьезычах что-то трещит про схемы Ламберта, которые где-то у себя в голове во время отходосов от приема Рисперидона выдумал и делает вид, что сам их где-то видел и знает про эти схемы
В психологии есть такое понятие - Реципиент..

Если кратко, то Человек принимающий сообщение (комментарии) и способный (или не способный) его понять..

То есть каждый человек, читающий мой комментарий, видит его Только Со Своей Точки Зрения.. Исходя из своего образа жизни, уровня дохода, образования и т.д..

Единственное, что вы правильно заметили - мои комментарии Нужно (я подчеркну это) Нужно читать с улыбкой! Их не стоит воспринимать в серьез) Но доля истины в них есть..!
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Данил Подгорбунский
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Редко пишу комментарии, но как же я ржу с Суворова, это такой кадр просто, будто там бот сидит. Либо подпивас, у которого только пиво и хоккей в голове, потому что на серьезном фейсе такое писать каждый день - это насколько с приколами в башке надо быть😁
Сидит на серьезычах что-то трещит про схемы Ламберта, которые где-то у себя в голове во время отходосов от приема Рисперидона выдумал и делает вид, что сам их где-то видел и знает про эти схемы
+2
0
+2
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dzenga 1
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Удачи нашим блюзменам
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Суворов Антон
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Хабибчик он же БредиМан - ты же из Вашингтонских..
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habibi
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Удачи Кракенам продлить вин стрик! ✊
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Суворов Антон
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Хорошо, что сегодня не играет команда из Центра Принятия Решений..)

Должно быть тихо.. Не будет этой истерики в поисках Духа.. Криков среди ночи, что Саня опять не забил - и это проделки Пендосов..)

Не будет Кремлёвского рупора и информации про Замерзающий Голландский парламент..

Ничего этого не будет..

Будет только хоккей!
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-3
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Суворов Антон
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Сегодня Даллас.. Рядом с ними Мексикансая граница.. Картели.. Stars крутые..

Но они приехали в Нью-Йорк - и шансов у них нет!

Мы наБОНАНим этот Даллас!

Потому что есть уверенность во вратаре, защите и схемах тренера Ламберта!
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GreenUfa
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Нашим парням из Ванкувера победы и по 2 очка
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