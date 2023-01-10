НХЛ. «Рейнджерс» принимают «Миннесоту», «Питтсбург» играет с «Ванкувером», «Тампа» против «Коламбуса»
«Рейнджерс» принимают «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Питтсбург» сыграет с «Ванкувером», «Тампа» встречается с «Коламбусом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 января, 03.00, «KeyBank Center»
- Дата проведения
- 11 января, 03.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 11 января, 03.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 11 января, 03.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 11 января, 03.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 11 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 11 января, 03.30, «UBS Arena»
- Дата проведения
- 11 января, 04.00, «Enterprise Center»
- Дата проведения
- 11 января, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
- Дата проведения
- 11 января, 05.30, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Если кратко, то Человек принимающий сообщение (комментарии) и способный (или не способный) его понять..
То есть каждый человек, читающий мой комментарий, видит его Только Со Своей Точки Зрения.. Исходя из своего образа жизни, уровня дохода, образования и т.д..
Единственное, что вы правильно заметили - мои комментарии Нужно (я подчеркну это) Нужно читать с улыбкой! Их не стоит воспринимать в серьез) Но доля истины в них есть..!
Сидит на серьезычах что-то трещит про схемы Ламберта, которые где-то у себя в голове во время отходосов от приема Рисперидона выдумал и делает вид, что сам их где-то видел и знает про эти схемы
Должно быть тихо.. Не будет этой истерики в поисках Духа.. Криков среди ночи, что Саня опять не забил - и это проделки Пендосов..)
Не будет Кремлёвского рупора и информации про Замерзающий Голландский парламент..
Ничего этого не будет..
Будет только хоккей!
Но они приехали в Нью-Йорк - и шансов у них нет!
Мы наБОНАНим этот Даллас!
Потому что есть уверенность во вратаре, защите и схемах тренера Ламберта!