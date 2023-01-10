Алберто перешел из «Зенита» в «Коринтианс» в обмен на Ренана и Кейроса. Петербуржцы получат 50% от суммы перепродажи Юри
«Зенит» и «Коринтианс» согласовали трансфер Юри Алберто.
Нападающий перешел в бразильский клуб на правах полноценного трансфера. Петербуржцы получат 50% суммы от перепродажи игрока.
Также в рамках сделки к сине-бело-голубым в зимнее трансферное окно присоединится защитник Роберт Ренан. Контракт с ним рассчитан на 5 лет. Летом в «Зенит» перейдет полузащитник Эдуардо Кейрос. Контракт также будет рассчитан на 5 сезонов.
Кроме того, клубы договорились о досрочном прекращении аренды Ивана Куарезмы. Он вернется в Бразилию. Хавбек Густаво Мантуан останется в России до конца сезона.
«Зенит» также получил право преимущественного выкупа 16-летнего вингера «Коринтианс» Педро дос Сантоса.
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