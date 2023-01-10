« » и «Коринтианс» согласовали трансфер .

Нападающий перешел в бразильский клуб на правах полноценного трансфера. Петербуржцы получат 50% суммы от перепродажи игрока.

Также в рамках сделки к сине-бело-голубым в зимнее трансферное окно присоединится защитник Роберт Ренан. Контракт с ним рассчитан на 5 лет. Летом в «Зенит» перейдет полузащитник Эдуардо Кейрос. Контракт также будет рассчитан на 5 сезонов.

Кроме того, клубы договорились о досрочном прекращении аренды . Он вернется в Бразилию. Хавбек Густаво Мантуан останется в России до конца сезона.

«Зенит» также получил право преимущественного выкупа 16-летнего вингера « » Педро дос Сантоса.