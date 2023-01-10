Алберто перешел из «Зенита» в «Коринтианс» в обмен на Ренана и Кейроса. Петербуржцы получат 50% от суммы перепродажи Юри

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия трансферы Иван Куарезма Юри Алберто Густаво Мантуан Роберт Ренан Педро дос Сантос Эдуардо Кейрос Футбол

«Зенит» и «Коринтианс» согласовали трансфер Юри Алберто.

Нападающий перешел в бразильский клуб на правах полноценного трансфера. Петербуржцы получат 50% суммы от перепродажи игрока.

Также в рамках сделки к сине-бело-голубым в зимнее трансферное окно присоединится защитник Роберт Ренан. Контракт с ним рассчитан на 5 лет.  Летом в «Зенит» перейдет полузащитник Эдуардо Кейрос. Контракт также будет рассчитан на 5 сезонов. 

Кроме того, клубы договорились о досрочном прекращении аренды Ивана Куарезмы. Он вернется в Бразилию. Хавбек Густаво Мантуан останется в России до конца сезона.

«Зенит» также получил право преимущественного выкупа 16-летнего вингера «Коринтианс» Педро дос Сантоса.

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53 комментария

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Wiley Fox
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Ответ Igor Ivanov
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https://youtu.be/poNjEeaW6iM
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Дмитрий9779
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Это успешная сделка.Браво менеджменту Зенита
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Бронякрепка
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Ответ Игорь Новиков
Пока для Зенита выглядит здорово. Ещё и 50% от продажи Юри, если Коринтианс его раскрутит.
а что там раскручивать то?
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Нейтральный критик
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Невольничий рынок какой-то. Бартер, перепродажа прав.
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PIT-BUL
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Поведайте мне, я не в курсе. Сколько щас бразилов играет за зенит?))))
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wRong
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Ответ pvh-82
Какой? Лишний балласт в зарплатой ведомости и легионеры в заявке! Лучше бы своим пацанам с академии шанс дали чем всякое овно бразильское тащить! Ладно понимаю был Альберто, да, там понятно игрок хорошего уровня но здесь просто......
Не, ну тут гений, не иначе. Не то что матча ни одного не видел, даже нарезки наверняка не включал, уже определил в подробностях, у кого какой уровень по трансферной цене. Тебе бы главой скаутского отдела работать где-нибудь в Челси или Реале за миллионные зарплаты с такими умениями, а ты на спортсе комменты строчишь. Вишенка на торте тут конечно в том, что ты статистику центрального защитника и опорника голами измеряешь
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Иван Овчинников
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Ответ Фёдор Кузнецов
Что ещё важно у Зенита право первоочередного выкупа игрока сборной Бразилии ю 17 Педро Дос Сантоса
Педро уже в U20. Вместе с Ренаном на Копу вызвали. 2006 года рождения только он и Эндрик.
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градус ненависти
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Ответ Алексей Гусев
у Зенита появится свой Педриньо?)
все педриньо в Москве в основном
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Алексей Гусев
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Ответ pvh-82
Гениальная трансферная политика Газпрома! Трансферная стоимость Альберто 16 лямов, стоимость этих нойнеймов первому из которых 19 лет и 2 матча за клуб, второму 22 и 44 матча и 0 забитых на двоих 7 миллионов! Не ну я как болельщик Спартака крайне доволен! Берите больше бразилов!)))
напомнить судьбу Робсонов и т.п. до и после Спартака? А Велик?
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pvh-82
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Ответ Otto Kretschmer
Я не могу понять одного, почему Зенит вас интересует больше Спартака, вот и Кавазашвили с Заремой всё только про Зенит?
Ты не поверишь, мне здесь не столько вред которой Зенит сам себе наносит радует а огорчает что в академии Зенита сейчас есть хорошие ребята я видел их матчи и сейчас как раз то время когда им можно дать шанс а вместо этого везут мешков из Бразилии
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Igor Ivanov
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Ответ Wiley Fox
Посмотрел нарезку Ренана Это какое-то медленное днище с кучей обрезов Алип на его фоне как топище будет выглядеть
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LeSang
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Ответ Иван Тасминский
Топовая сделка для Зенита, но всё же предлагаю не забывать, что сам Зенит получил лишь около 50% Ренана и Кейроса. По деньгам примерно одинаковая сделка, а по игрокам -Альберто +Ренан и Кейрос. Вполне неплохое решение непростой ситуации
А почему по деньгам примерно одинаковая сделка? Просто интересуюсь логикой болельщика Зенита. Насколько я знаю, за Альберто Зенит заплатил 25 млн настоящих, не нарисованных, американских долларов. Теперь у него нет ни Альберто, ни 25 млн амер.долларов, а есть два "фрукта" из Бразилии, которые поехали окучивать зарплату из Газпрома.
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Алексей Гусев
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Ответ градус ненависти
почитал комменты и закрались смутные сомнения;) я надеюсь, все понимают что Ренан и Ренан Лоди - это разные люди?;)
конечно, Лоди на 5 лет старше и ЛЗ из Атлетико, а Ренан 19летний ЦЗ...
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Колбаскер тут
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Ответ Otto Kretschmer
Я не могу понять одного, почему Зенит вас интересует больше Спартака, вот и Кавазашвили с Заремой всё только про Зенит?
Кто девушку кормит, тот ее и танцует. Спартачку важно, чтобы им засовывали 7 не ноунеймы, а звезды, видимо от них тоже болит, но приятной болью)
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Wiley Fox
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Ответ Фёдор Кузнецов
Что ещё важно у Зенита право первоочередного выкупа игрока сборной Бразилии ю 17 Педро Дос Сантоса
В зените должен быть свой педриньо
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Назар Игорь
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Ответ Dizzod
То ли Зенит, то ли бразильцы наперсточники. Кручу-верчу запутать хочу. Педро на Мигеля, Мигеля на Хосе и права от Карлоса, Хосе на Диего, но попозже и не факт. Кто-то кому-то помогает обходить ФФП.
Ничего сложного, вполне успешная работа зенитовского менеджмента, как впрочем и всегда, исключения редки. Умеет Зенит и деньги заработать и состав усилить, одно другому не мешает.
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server34
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Пока есть в России деньги чемпионат России не умрёт даже без еврокубков.
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Great ManUtd
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Чел только вырвался из Бразилии, ему не в лом опять в эту дыру возвращаться?
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Wiley Fox
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Посмотрел нарезку Ренана

Это какое-то медленное днище с кучей обрезов

Алип на его фоне как топище будет выглядеть
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Алексей Гусев
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у Зенита появится свой Педриньо?)
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napoli_14
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Ответ градус ненависти
Это как и с прошлыми двумя попытка сохранить лицо Медведева перед начальством, как будто он не потерял даром купленного полгода назад за 20 Юри Альберто
Медведев, конечно, тот еще чертила, но в этом случае ты натягиваешь сову на глобус.
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Otto Kretschmer
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Ответ pvh-82
Гениальная трансферная политика Газпрома! Трансферная стоимость Альберто 16 лямов, стоимость этих нойнеймов первому из которых 19 лет и 2 матча за клуб, второму 22 и 44 матча и 0 забитых на двоих 7 миллионов! Не ну я как болельщик Спартака крайне доволен! Берите больше бразилов!)))
Я не могу понять одного, почему Зенит вас интересует больше Спартака, вот и Кавазашвили с Заремой всё только про Зенит?
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Фёдор Кузнецов
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Ответ градус ненависти
Это как и с прошлыми двумя попытка сохранить лицо Медведева перед начальством, как будто он не потерял даром купленного полгода назад за 20 Юри Альберто
Зенит получил игрок сборной Бразилии ю 20,хорошего опорника и приоритетное право выкупа игрока сборной ю 17 по сути за одного Альберто
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Фёдор Кузнецов
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Ответ Dmitry Orlov
Но это только когда ему исполнится 18
Сейчас он и не нужен
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Циник Петербургский
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Ответ Alex Miheev
Решил развиваться всё таки 👍🏼
Правильное решение! Одобряю. Вам это действительно необходимо ;)
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