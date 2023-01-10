Промес пропустит первый и, вероятно, второй сборы «Спартака». Он будет работать с молодежкой в Москве, а потом – индивидуально

пропустит первый и, вероятно, второй сборы «Спартака».

Первый сбор «Спартак» проведет с 13 по 27 января в Дубае, второй – в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля. В рамках второго сбора команда выступит на предсезонном турнире.

Как пишет «РБ Спорт», Промес пропустит первый и, вероятно, второй зимний сборы. Сначала в январе Квинси будет тренироваться с молодежным составом «Спартака», а затем – по индивидуальной программе с тренером, которого предоставит клуб.

Третий сбор московский клуб проведет в турецком Белеке. Есть риск, что и этот период подготовки Промес пропустит.

Пресс-атташе «Спартака» прокомментировал это так: «Решение о том, кто именно полетит на сбор, примет главный тренер после УМО, которое пройдет в среду».

В этом сезоне на счету 31-летнего полузащитника 14 голов и 6 результативных передач в 16 матчах за « » в Мир . Полную статистику игрока можно найти здесь.