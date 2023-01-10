Промес пропустит первый и, вероятно, второй сборы «Спартака». Он будет работать с молодежкой в Москве, а потом – индивидуально

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Дмитрий Зеленов Футбол

Квинси Промес пропустит первый и, вероятно, второй сборы «Спартака».

Первый сбор «Спартак» проведет с 13 по 27 января в Дубае, второй – в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля. В рамках второго сбора команда выступит на предсезонном турнире.

Как пишет «РБ Спорт», Промес пропустит первый и, вероятно, второй зимний сборы. Сначала в январе Квинси будет тренироваться с молодежным составом «Спартака», а затем – по индивидуальной программе с тренером, которого предоставит клуб.

Третий сбор московский клуб проведет в турецком Белеке. Есть риск, что и этот период подготовки Промес пропустит.

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал это так: «Решение о том, кто именно полетит на сбор, примет главный тренер после УМО, которое пройдет в среду».

В этом сезоне на счету 31-летнего полузащитника 14 голов и 6 результативных передач в 16 матчах за «Спартак» в Мир РПЛ. Полную статистику игрока можно найти здесь.

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58 комментариев

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хороший ход..)
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Garikus89
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Главный иностранец-патриот России)
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dreamstep
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Квинси осталось получить русское гражданство и всё, до конца карьеры будет трудоустроен в Спартаке ) Ибо в Голландию видимо лучше не возвращаться раз Интерпол может вернуть его на Родину )
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Спартак Сила Народ
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Ответ Tollie
только в России такое возможно, что убийца не просто гуляет на свободе, но ещё и получает миллионы долларов от государства...
Выпей воды
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evgshk
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Ответ Rosenbaum
Принять решение о мере пресечения это при желании дело пяти минут.
В России?
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Shagyy Sting
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Ответ Злодей Спб
Когда Кокорин решил поучить жизни московского чиновника, его всей продажной спортивной прессой травили по заказу, чтобы в Зените не смог продолжить. А в спартаке потенциальный уголовник играет, который не со стулом, а с ножом нападал - это как бы нормально? Никто даже не акцентирует на этом внимание. Потому что заказа нет. Высылать домой надо этого рецидивиста, вон чего на поле творит - драки устраивает, подаёт плохой пример молодежи и занимает места перспективных российских футболистов. Как минимум стоило приостановить контракт до окончания уголовного разбирательства. Но "это другое" как всегда заявят КБ болельщики и продолжат наяривать на Промеса, главное чтобы голы забивал. И Кокорина КБ тоже взяли не несмотря на бэкграунд, потому что мог принести пользу клубу, но как только он не смог доказать свою полезность - сразу слили. И Промеса сольют, чуть только сдаст в игровом плане. Но не сейчас, сейчас им всё равно кто забивает - главное чтобы забивал.
Вроде праздники прошли, а видимо алкоголь не отпустили, или что похлеще? А тьфу я забыл Питер соляная столица.
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Спартак Сила Народ
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Питерские и кони
Тут как тут
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Olegs Petkuns
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Ответ Tollie
только в России такое возможно, что убийца не просто гуляет на свободе, но ещё и получает миллионы долларов от государства...
Ага убийца и ещё расчленитель малолетних, чё ты так мелко взял? 😄
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Артур Межаков
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Ответ Злодей Спб
Когда Кокорин решил поучить жизни московского чиновника, его всей продажной спортивной прессой травили по заказу, чтобы в Зените не смог продолжить. А в спартаке потенциальный уголовник играет, который не со стулом, а с ножом нападал - это как бы нормально? Никто даже не акцентирует на этом внимание. Потому что заказа нет. Высылать домой надо этого рецидивиста, вон чего на поле творит - драки устраивает, подаёт плохой пример молодежи и занимает места перспективных российских футболистов. Как минимум стоило приостановить контракт до окончания уголовного разбирательства. Но "это другое" как всегда заявят КБ болельщики и продолжат наяривать на Промеса, главное чтобы голы забивал. И Кокорина КБ тоже взяли не несмотря на бэкграунд, потому что мог принести пользу клубу, но как только он не смог доказать свою полезность - сразу слили. И Промеса сольют, чуть только сдаст в игровом плане. Но не сейчас, сейчас им всё равно кто забивает - главное чтобы забивал.
Побольше бы таких уголовников....
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brig_Mercury
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Ответ Дмитрий Фауст
Прячут мясные беглого каторжника!
Он вызывает страх на болотах как в повести Артура Конан Дойля.
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Direct free kick
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Ответ Злодей Спб
Когда Кокорин решил поучить жизни московского чиновника, его всей продажной спортивной прессой травили по заказу, чтобы в Зените не смог продолжить. А в спартаке потенциальный уголовник играет, который не со стулом, а с ножом нападал - это как бы нормально? Никто даже не акцентирует на этом внимание. Потому что заказа нет. Высылать домой надо этого рецидивиста, вон чего на поле творит - драки устраивает, подаёт плохой пример молодежи и занимает места перспективных российских футболистов. Как минимум стоило приостановить контракт до окончания уголовного разбирательства. Но "это другое" как всегда заявят КБ болельщики и продолжат наяривать на Промеса, главное чтобы голы забивал. И Кокорина КБ тоже взяли не несмотря на бэкграунд, потому что мог принести пользу клубу, но как только он не смог доказать свою полезность - сразу слили. И Промеса сольют, чуть только сдаст в игровом плане. Но не сейчас, сейчас им всё равно кто забивает - главное чтобы забивал.
Нет? Забыл "психолога" на матчтв?
А с каким клубом ассоциируется глеб грозовский?
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Гекдениз Кардениз
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Ответ igls54
Видимо, Антоха опять кого-то почикал
Чики брики в дамки
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Olegs Petkuns
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Ответ Гормек Лютый
Чтобы Интерпол не перехватил на чужбине. Всё верно делают.
Грамотно )
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Артур Межаков
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Нидерландам по бороде....
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гога11
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Вот и закончилась конкуренция с Зенитом.
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Злодей Спб
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Когда Кокорин решил поучить жизни московского чиновника, его всей продажной спортивной прессой травили по заказу, чтобы в Зените не смог продолжить.

А в спартаке потенциальный уголовник играет, который не со стулом, а с ножом нападал - это как бы нормально? Никто даже не акцентирует на этом внимание. Потому что заказа нет.

Высылать домой надо этого рецидивиста, вон чего на поле творит - драки устраивает, подаёт плохой пример молодежи и занимает места перспективных российских футболистов. Как минимум стоило приостановить контракт до окончания уголовного разбирательства.

Но "это другое" как всегда заявят КБ болельщики и продолжат наяривать на Промеса, главное чтобы голы забивал. И Кокорина КБ тоже взяли не несмотря на бэкграунд, потому что мог принести пользу клубу, но как только он не смог доказать свою полезность - сразу слили. И Промеса сольют, чуть только сдаст в игровом плане. Но не сейчас, сейчас им всё равно кто забивает - главное чтобы забивал.
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Arkadiy Gyzenko
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Ответ Tollie
только в России такое возможно, что убийца не просто гуляет на свободе, но ещё и получает миллионы долларов от государства...
Завидуй молча!
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igls54
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Дал интервью Пирсу Моргану
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Артур Межаков
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Ответ Egorushka56
И дело вряд ли в травме))
Кто тебе скажет...
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Анастасия Канунникова
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Ответ Spartakus1984
Вы пукнули?))бывает
С чувством юмора у вас так себе )
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Дмитрий Фауст
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Прячут мясные беглого каторжника!
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Spartakus1984
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Ответ Анастасия Канунникова
Ой. А что такое?😆
Вы пукнули?))бывает
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Spartakus1984
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Ответ Александр Жердин
Не хочется Промесу в тюрягу. Будет сидеть не высовывая нос за границу.
Ты опять на Спартаковской ветке
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Андрей АВ
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Ответ Krutoi130388
Ого, видимо не выездной стал
Ну вообще то он легко выезжал в отпуск, если посмотреть инсту. Может какие-то новые обстоятельства появились. Плюс теперь по отношению к нам и тем кто потенциально гражданство может получить могут и без суда принять.
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Spartakus1984
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Ответ Tollie
только в России такое возможно, что убийца не просто гуляет на свободе, но ещё и получает миллионы долларов от государства...
Кто кого убил?
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