Промес пропустит первый и, вероятно, второй сборы «Спартака». Он будет работать с молодежкой в Москве, а потом – индивидуально
Квинси Промес пропустит первый и, вероятно, второй сборы «Спартака».
Первый сбор «Спартак» проведет с 13 по 27 января в Дубае, второй – в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля. В рамках второго сбора команда выступит на предсезонном турнире.
Как пишет «РБ Спорт», Промес пропустит первый и, вероятно, второй зимний сборы. Сначала в январе Квинси будет тренироваться с молодежным составом «Спартака», а затем – по индивидуальной программе с тренером, которого предоставит клуб.
Третий сбор московский клуб проведет в турецком Белеке. Есть риск, что и этот период подготовки Промес пропустит.
Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал это так: «Решение о том, кто именно полетит на сбор, примет главный тренер после УМО, которое пройдет в среду».
В этом сезоне на счету 31-летнего полузащитника 14 голов и 6 результативных передач в 16 матчах за «Спартак» в Мир РПЛ. Полную статистику игрока можно найти здесь.
Тут как тут
А с каким клубом ассоциируется глеб грозовский?
А в спартаке потенциальный уголовник играет, который не со стулом, а с ножом нападал - это как бы нормально? Никто даже не акцентирует на этом внимание. Потому что заказа нет.
Высылать домой надо этого рецидивиста, вон чего на поле творит - драки устраивает, подаёт плохой пример молодежи и занимает места перспективных российских футболистов. Как минимум стоило приостановить контракт до окончания уголовного разбирательства.
Но "это другое" как всегда заявят КБ болельщики и продолжат наяривать на Промеса, главное чтобы голы забивал. И Кокорина КБ тоже взяли не несмотря на бэкграунд, потому что мог принести пользу клубу, но как только он не смог доказать свою полезность - сразу слили. И Промеса сольют, чуть только сдаст в игровом плане. Но не сейчас, сейчас им всё равно кто забивает - главное чтобы забивал.