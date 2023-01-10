Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.

« » попытается прервать серию из шести поражений в гостевой встрече с действующим чемпионом « ». « » дома сыграют против « », который закрепился на четвертом месте в Западной конференции.

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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