НБА. «Голден Стэйт» – «Финикс», «Клипперс» сыграют с «Далласом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.
«Финикс» попытается прервать серию из шести поражений в гостевой встрече с действующим чемпионом «Голден Стэйт». «Клипперс» дома сыграют против «Далласа», который закрепился на четвертом месте в Западной конференции.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 11 января, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 11 января, 03.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 11 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 11 января, 06.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 11 января, 06.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 11 января, 06.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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