НБА. «Голден Стэйт» – «Финикс», «Клипперс» сыграют с «Далласом» и другие матчи

Теги результаты Шарлотт Кливленд Даллас Детройт Голден Стэйт Клипперс Майами Орландо Филадельфия Финикс Портленд Торонто НБА Юта Оклахома-Сити Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.

«Финикс» попытается прервать серию из шести поражений в гостевой встрече с действующим чемпионом «Голден Стэйт». «Клипперс» дома сыграют против «Далласа», который закрепился на четвертом месте в Западной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Детройт
Дата проведения
11 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Торонто – Шарлотт
Дата проведения
11 января, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Майами – Оклахома-Сити
Дата проведения
11 января, 03.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Юта – Кливленд
Дата проведения
11 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Финикс
Дата проведения
11 января, 06.00, «Chase Center»
Онлайн матча

Портленд – Орландо
Дата проведения
11 января, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча

Клипперс – Даллас
Дата проведения
11 января, 06.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Nightblackwolf
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Любопытно, выйдет ли Стеф. Сможет ли Финикс прервать серию и набрать 100 очков? Ради любопытства глянул. Буки дают 110 тотал Финикса!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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