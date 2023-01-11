«МЮ» выиграл 8 матчей подряд с общим счетом 21:4. Встреча с «Ман Сити» – 14 января
«Манчестер Юнайтед» продлил победную серию до восьми матчей.
Команда Эрика тен Хага разгромила «Чарльтон» (3:0) в четвертьфинале Кубка английской лиги.
Манкунианцы победили во всех встречах начиная с 10 ноября. До сегодняшнего дня обыграны «Астон Вилла» (4:2), «Фулхэм» (2:1), «Бернли» (2:0), «Ноттингем Форест» (3:0), «Вулверхэмптон» (1:0), «Борнмут» (3:0) и «Эвертон» (3:1).
Далее «МЮ» примет «Манчестер Сити» в АПЛ – это случится 14 января.
поживем - увидим.
рыбак неоднократно нахлобучивал Пепуна, с его кругозором и составом. не вижу, чем ТХ хуже ОГС
а у мю как раз в последние годы огромные проблемы с соперниками, которые играют низким блоком защиты. прогресс на лицо)
Челси - ничья
"ни одной топ-команды", да
Ни одно из поражений не оказало влияния на турнирные результаты Сити. При этом топаря вроде даже дважды из кубка выкинули. Увы и ах
Не одной топ команды
У Пепа гораздо шире кругозор и гораздо глубже понимание футбола и гораздо сильнее состав и ораздо больше возможностей варировать этим составом.
. Кто такой этот голандский мерзавец? Что он выигралв свойей карьере? НИ ЧЕ ГО, от слова совсем. Убожество.
Легенда тормозил игру и все удары брал на себя