«МЮ» выиграл 8 матчей подряд с общим счетом 21:4. Встреча с «Ман Сити» – 14 января

« » продлил победную серию до восьми матчей.

Команда Эрика тен разгромила « » (3:0) в четвертьфинале Кубка английской лиги.

Манкунианцы победили во всех встречах начиная с 10 ноября. До сегодняшнего дня обыграны «Астон Вилла» (4:2), «Фулхэм» (2:1), «Бернли» (2:0), «Ноттингем Форест» (3:0), «Вулверхэмптон» (1:0), «Борнмут» (3:0) и «Эвертон» (3:1).

Далее «МЮ» примет « » в – это случится 14 января.