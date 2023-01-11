«МЮ» выиграл 8 матчей подряд с общим счетом 21:4. Встреча с «Ман Сити» – 14 января

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Чарльтон премьер-лига Англия Кубок английской лиги Д3 Англия Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил победную серию до восьми матчей.

Команда Эрика тен Хага разгромила «Чарльтон» (3:0) в четвертьфинале Кубка английской лиги.

Манкунианцы победили во всех встречах начиная с 10 ноября. До сегодняшнего дня обыграны «Астон Вилла» (4:2), «Фулхэм» (2:1), «Бернли» (2:0), «Ноттингем Форест» (3:0), «Вулверхэмптон» (1:0), «Борнмут» (3:0) и «Эвертон» (3:1).

Далее «МЮ» примет «Манчестер Сити» в АПЛ – это случится 14 января.

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28 комментариев

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QWertY
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Ответ #SharkTeam
По фактам. Особенно круто смотрелись поражения 0-1 после разгрома 3-0 в первом матче кубка. Ну типа чуть-чуть топарю не хватило)
По фактам топарь Оле в своих двух полноценных сезонах АПЛ 3 раза деклассировал Пепа в личных встречах)
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VSalda
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Ответ VSalda
а ещё стОит уточнить, что соперников МЮ не могут обыграть Ливерпуль (Вулвз, Ноттингем), Челси (Ноттингем), а сам МЮ, помимо них, бил Арсенал, Ливерпуль и Челси. уточни лучше, где мозги подешевле продаются.
и Тоттенхэм*
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VSalda
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Ответ Мишка Ляшенко
Стоило уточнить, что 4 матча были в кубках, а остальные против подвала таблицы. Матч с Сити покажет реальный уровень
а ещё стОит уточнить, что соперников МЮ не могут обыграть Ливерпуль (Вулвз, Ноттингем), Челси (Ноттингем), а сам МЮ, помимо них, бил Арсенал, Ливерпуль и Челси. уточни лучше, где мозги подешевле продаются.
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Любезный Коссутий
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Ответ Alex Zet
Я думаю что Пеп размажет лысого негодяя. У Пепа гораздо шире кругозор и гораздо глубже понимание футбола и гораздо сильнее состав и ораздо больше возможностей варировать этим составом. . Кто такой этот голандский мерзавец? Что он выигралв свойей карьере? НИ ЧЕ ГО, от слова совсем. Убожество.
че злой такой?
поживем - увидим.
рыбак неоднократно нахлобучивал Пепуна, с его кругозором и составом. не вижу, чем ТХ хуже ОГС
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alexis saelemaekers
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Ответ Я Гражданин Мира
А в чём то тогда прогресс? Не одной топ команды
в том, что львиная доля очков добывается в матчах с середняками и андердогами.
а у мю как раз в последние годы огромные проблемы с соперниками, которые играют низким блоком защиты. прогресс на лицо)
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VSalda
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Ответ Я Гражданин Мира
А в чём то тогда прогресс? Не одной топ команды
Арсенал, Ливерпуль, Тоттенхэм - победы
Челси - ничья
"ни одной топ-команды", да
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Имаго
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Сити :" подержите мое пиво ..."
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QWertY
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Ответ Я Гражданин Мира
И не одногй топ команда !
Арсенал не топ команда?
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#SharkTeam
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Ответ QWertY
Пхахах, ноу комментс🤣
По фактам. Особенно круто смотрелись поражения 0-1 после разгрома 3-0 в первом матче кубка. Ну типа чуть-чуть топарю не хватило)
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QWertY
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Ответ #SharkTeam
Пеп сам решал проигрывать Сульшеру или нет, чтоб его оставляли у руля. Ни одно из поражений не оказало влияния на турнирные результаты Сити. При этом топаря вроде даже дважды из кубка выкинули. Увы и ах
Пхахах, ноу комментс🤣
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Я Гражданин Мира
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Ответ Мишка Ляшенко
Стоило уточнить, что 4 матча были в кубках, а остальные против подвала таблицы. Матч с Сити покажет реальный уровень
Я с вами согласен полностью
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#SharkTeam
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Ответ QWertY
Так наооборот у Сити была победная(по-моему рекордная или что то вроде такого) серия в позапрошлом сезоне, а МЮ Сульшера прервал эту серию победив 2:0)
Пеп сам решал проигрывать Сульшеру или нет, чтоб его оставляли у руля.
Ни одно из поражений не оказало влияния на турнирные результаты Сити. При этом топаря вроде даже дважды из кубка выкинули. Увы и ах
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Я Гражданин Мира
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Ответ CyberUnited
Может кто-то и прав окажется, что МЮ не играл с сильными командами, но в прошлом сезоне мы проиграли Уотфорду, который вылетел 4:1 и кое-как обыгрывали Норвич. Даже если сити снова грохнет МЮ, это не отменит огромного прогресса команды.
А в чём то тогда прогресс?
Не одной топ команды
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red7
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Но настоящая проверка конечно будет в субботу
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Я Гражданин Мира
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И не одногй топ команда !
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QWertY
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Ответ #SharkTeam
Хе-хе. Затянувшаяся хорошая серия юнайтед перед игрой с Сити. Кажется уже было не раз
Так наооборот у Сити была победная(по-моему рекордная или что то вроде такого) серия в позапрошлом сезоне, а МЮ Сульшера прервал эту серию победив 2:0)
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Alex Zet
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Я думаю что Пеп размажет лысого негодяя.

У Пепа гораздо шире кругозор и гораздо глубже понимание футбола и гораздо сильнее состав и ораздо больше возможностей варировать этим составом.
. Кто такой этот голандский мерзавец? Что он выигралв свойей карьере? НИ ЧЕ ГО, от слова совсем. Убожество.
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Горец Юнайтед
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Только вот удивляет, что делает вообще эланге в команде такого уровня. И почему пелистри до этого не получал шанс? Прекрасно вошёл в игру
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Арсений Элин
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Убрали токсичного парня с запредельным чсв из команды и игра пошла!!! Так держать!
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Мишка Ляшенко
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Ответ Streetbor
Ждёт битва лысых, за право быть первым лысым Манчестера))
Стоило уточнить, что 4 матча были в кубках, а остальные против подвала таблицы. Матч с Сити покажет реальный уровень
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Stade de Reims
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Манчестер Юнайтед набирает ход по ходу матчей..
Легенда тормозил игру и все удары брал на себя
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Горец Юнайтед
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Наверное в первые за долгое время появилось ощущение, что с сити можно поиграть на победу
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#SharkTeam
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Хе-хе. Затянувшаяся хорошая серия юнайтед перед игрой с Сити. Кажется уже было не раз
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CyberUnited
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Может кто-то и прав окажется, что МЮ не играл с сильными командами, но в прошлом сезоне мы проиграли Уотфорду, который вылетел 4:1 и кое-как обыгрывали Норвич. Даже если сити снова грохнет МЮ, это не отменит огромного прогресса команды.
+7
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+7
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QWertY
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Да и каков депутат: 6 матчей 7 голов и 2 ассиста. В великолепной форме подходит к матчу с Сити)
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