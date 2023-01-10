«Сочи» проиграл 20 матчей подряд – это новый антирекорд КХЛ. У команды 43 поражения из 48 игр

Теги Витязь Спартак КХЛ Сергей Светлов Сочи Хоккей

«Сочи» обновил антирекорд КХЛ по количеству поражений подряд.

Команда под руководством тренера Сергея Светлова уступила «Витязю» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Это поражение стало рекордным 20-м подряд для южан.

Ранее антирекорд по длительности серии поражений – 19 игр – принадлежал «Спартаку», который был установлен в сезоне-2013/14.

Сочинский клуб не выигрывает с 15 ноября 2022 года – тогда команда обыграла «Салават Юлаев» (4:3 Б).

В текущем сезоне «Сочи» проиграл 43 из 48 игр и занимает последнее место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 18 очков.

По ходу сезона Светлов сменил Андрея Назарова на посту главного тренера команды.

11 комментариев

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Диандерталец
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у самураев нет цели, есть только путь
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Владимир Зуев
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Ну хоть бы исправили, 2-3 проиграли, Спортсру, не обижайте и так уже отчаявшихся сочинцев.
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Варлампий Варлампий
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Зато Мич стабильно набирает очки
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гермес 1989
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Днище конечно. Один плюс хоть молодняк шишки понабивает, поиграет вдоволь, вдруг и выплывут куда повыше)
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Рустам Атаев
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Зато рекорд!
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Фёдор Кузнецов
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Ответ Vlad RK
Комментарий удален пользователем
Все поражения были при Светлове
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Vlad RK
Комментарий удален
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Фёдор Кузнецов
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Сочи это пример тем болельщикам что будет с их командой если поменять основу с молодежкой, как хотят некоторые фанаты разных клубов
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Ми Ша
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Такой вот ровный чемпионат
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RusDunkelheit
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ну неудивительно, там же льда нет, негде тренироваться
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Ыжык
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У фарм клуба другие задачи. Они игроков в главную команду тренеруют.
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Stanc_P
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Буду рад, если этой команды на следующий сезон не будет в Кхл. Жаль, что это маловероятно
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