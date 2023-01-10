«Сочи» проиграл 20 матчей подряд – это новый антирекорд КХЛ. У команды 43 поражения из 48 игр

«Сочи» обновил антирекорд по количеству поражений подряд.

Команда под руководством тренера уступила «Витязю» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Это поражение стало рекордным 20-м подряд для южан.

Ранее антирекорд по длительности серии поражений – 19 игр – принадлежал « », который был установлен в сезоне-2013/14.

Сочинский клуб не выигрывает с 15 ноября 2022 года – тогда команда обыграла «Салават Юлаев» (4:3 Б).

В текущем сезоне « » проиграл 43 из 48 игр и занимает последнее место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 18 очков.

По ходу сезона Светлов сменил Андрея Назарова на посту главного тренера команды.