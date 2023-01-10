Состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию: выступят Валиева, Акатьева, Семененко, Гуменник, Бойкова и Козловский и другие
Стал известен состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию, который продет 21-22 января в Москве.
Мужчины
- Евгений Семененко
- Петр Гуменник
- Александр Самарин
- Дмитрий Алиев
- Артем Ковалев
- Андрей Мозалев
- Макар Игнатов
- Глеб Лутфуллин
Женщины
- Софья Акатьева
- Камила Валиева
- Елизавета Туктамышева
- Софья Муравьева
- Аделия Петросян
- Анастасия Зинина
- Вероника Яметова
- Ксения Синицына
Пары
- Александр Бойкова — Дмитрий Козловский
- Анастасия Мишина — Александр Галлямов
- Евгения Тарасова — Владимир Морозов
- Ясмина Кадырова — Валерий Колесов
Танцевальные дуэты Елизавета Худайбердиева — Егор Базин и Елизавета Шанаева — Павел Дрозд выступят вне соревновательного зачета.
Рада, что Ксюша попала.
Миши, Марка, Саши, конечно, не хватает. Но они после интенсивных шоу, вряд ли бы показалито, на что способны.
Только я бы МГ и БК скорей капитанами сделала.