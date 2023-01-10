Состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию: выступят Валиева, Акатьева, Семененко, Гуменник, Бойкова и Козловский и другие

Стал известен состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию, который продет 21-22 января в Москве.

Мужчины

Евгений Семененко

Петр Гуменник

Александр Самарин

Дмитрий Алиев

Артем Ковалев

Андрей Мозалев

Макар Игнатов

Глеб Лутфуллин

Женщины

Софья Акатьева

Камила Валиева

Елизавета Туктамышева

Софья Муравьева

Аделия Петросян

Анастасия Зинина

Вероника Яметова

Ксения Синицына

Пары

Александр Бойкова — Дмитрий Козловский

Анастасия Мишина — Александр Галлямов

Евгения Тарасова — Владимир Морозов

Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

Танцевальные дуэты — и — выступят вне соревновательного зачета.