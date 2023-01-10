Состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию: выступят Валиева, Акатьева, Семененко, Гуменник, Бойкова и Козловский и другие

Теги сборная России танцы на льду Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Евгения Тарасова Егор Базин Владимир Морозов Александр Самарин Павел Дрозд Москва-1980 Дмитрий Алиев Петр Гуменник Анастасия Мишина Александр Галлямов Артем Ковалев Александра Бойкова Дмитрий Козловский Макар Игнатов Евгений Семененко Елизавета Худайбердиева Елизавета Шанаева Ксения Синицына Андрей Мозалев Камила Валиева Софья Акатьева Ясмина Кадырова Глеб Лутфуллин Софья Муравьева Аделия Петросян Анастасия Зинина Кубок Первого канала по фигурному катанию Вероника Яметова Фигурное катание

Стал известен состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию, который продет 21-22 января в Москве. 

Мужчины

  • Евгений Семененко
  • Петр Гуменник
  • Александр Самарин
  • Дмитрий Алиев
  • Артем Ковалев
  • Андрей Мозалев
  • Макар Игнатов
  • Глеб Лутфуллин

Женщины

  • Софья Акатьева
  • Камила Валиева
  • Елизавета Туктамышева
  • Софья Муравьева
  • Аделия Петросян
  • Анастасия Зинина
  • Вероника Яметова
  • Ксения Синицына

Пары

  • Александр Бойкова — Дмитрий Козловский
  • Анастасия Мишина — Александр Галлямов
  • Евгения Тарасова — Владимир Морозов
  • Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

Танцевальные дуэты Елизавета ХудайбердиеваЕгор Базин и Елизавета ШанаеваПавел Дрозд выступят вне соревновательного зачета.

Материалы по теме

75 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anna Stefan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Syndycate
Ты про Щербакову? Давно коньки на гвоздь повесила, и ведет голубой огонек на первом для пенсионеров)
А что, Щербакова самая популярная?🤔 Приятно, что Вы так считаете (и, возможно, справедливо)). Хотя об этом никто и не кричит из всех утюгов))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EuhenioV
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Alexander X
откровенно говоря... состав так себе...
Я даже догадываюсь почему он вас не устроил.Перенастраивайтесь уже на шоу,нервные клетки сохраните.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ostinato
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Адриана
А где Миша Коляда, говорил, что со здоровьем всё нормально уже, где Самоделкина, которая,как здесь многие утверждали владеет трикселем и квадсальхов, про Марка всё понятно.
По спортивному принципу состав. Коляды не ыло на ЧР, а Самоделкина провалилась
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
фынский аксель
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Alexander X
откровенно говоря... состав так себе...
Сильнейшие с ЧР
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fk_pairs
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мне не хватает Пермских пар. Мог ли бы и позвать хоть ЧЯ.
Рада, что Ксюша попала.
Миши, Марка, Саши, конечно, не хватает. Но они после интенсивных шоу, вряд ли бы показалито, на что способны.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
фынский аксель
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Адриана
А где Миша Коляда, говорил, что со здоровьем всё нормально уже, где Самоделкина, которая,как здесь многие утверждали владеет трикселем и квадсальхов, про Марка всё понятно.
По критерием отбора на КПК не прошли. У одиночников 1-8 место на ЧР
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дудабот Уно
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Сольвейг
Как жаль, что без Миши! В Сочи лететь придётся.
где-то писали, что в Питер перенесут, но это не точно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адриана
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Леличек
А мне кажется, что Коляда уже все, закончит потихоньку.
Только недавно говорил, что не собирается заканчивать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EuhenioV
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ gold-for-zagitova
Состав сформирован по спортивному принципу, тут не придерешься. Но хотелось бы увидеть Трусову, Самоделкину, Хромых, а то девы давно без соревнований!
Трусову и Самоделкину?Как самое слабое звено любой из команд?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marya Y
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ольга Ольгина
Нормальный состав. Главное по спортивному принципу. Трукондратюки опять по телевизору смотреть будут.. ну с кем поаедешься как грится. Интересно сколько команд будет и кто капитаны..
Две команды, скорее всего - на три не хватает участников.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Loliloo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Очень жаль, что не будет Жилиной. Вот правда, при всем хорошем отношении, но что там прыгнут Ксюша или Яметова?
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Беглый*
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
На этом турнире, пожалуй, я буду болеть за Акатьеву, Валиеву и Петросян. Рыжикам тоже удачи
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EuhenioV
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Maryana007
Самоделкиной нет, жаль( На ЧР, конечно, совсем у неё программы не задались.
Зачем её жалеть?Она сама избрала подобный путь.Итог же,столь печальный,прогнозировался с прошлого лета.Соколовская марку держит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артур Петров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Alexander X
откровенно говоря... состав так себе...
Интересно, а что Синицына и Яметова покажут на прыжком турнире? Или в этот раз только прокаты будут? Если так, то это будет самый скучный КПК за всё время.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
asusp527
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я за Лизу, в какой бы команде она не была. Удачи, и не вздумай заболеть!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fk_pairs
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Екатерина Ивановская
Если будут 2 команды, то я бы хотела видеть капитанами Галлямова и Козловского. Женское одиночное как-то поднадоело, а парное - наоборот.
Да, два коллоритных персонажа, в некотором смысле медийные, вечные соперники и антиподы друг другу.
Только я бы МГ и БК скорей капитанами сделала.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леличек
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Адриана
А где Миша Коляда, говорил, что со здоровьем всё нормально уже, где Самоделкина, которая,как здесь многие утверждали владеет трикселем и квадсальхов, про Марка всё понятно.
А мне кажется, что Коляда уже все, закончит потихоньку.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Додик Аксель
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я бы Пасечник и Некрасова пригласил. Пусть бы вне зачёта выступили три пары в танцах. Будем надеяться, что все заявленные будут здоровы и смогут выступить на КПК ! К сожалению, не редко спортсменам перед соревнованиями приходится сниматься из-за болезни или травмы. Удачи всем !
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адриана
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А где Миша Коляда, говорил, что со здоровьем всё нормально уже, где Самоделкина, которая,как здесь многие утверждали владеет трикселем и квадсальхов, про Марка всё понятно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Loliloo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Syndycate
Усачевой некогда, таскается хвостиком за подружкой)
Анечке лучше держаться подальше от завидущей подружки.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Doctor of Philosophy
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ EuhenioV
Что продемонстрировали на ЧР,то и получили.Всё справедливо,не находите?
Да нет, не нахожу. Там выступали в основном пары-новоделы, молодые спортсмены. Я думаю, только в этом и дело - громких звёзд нету, поэтому и не позвали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леличек
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я так понимаю первые 8 мест ЧР, и первые 4 пары.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Ольгина
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Нормальный состав. Главное по спортивному принципу. Трукондратюки опять по телевизору смотреть будут.. ну с кем поаедешься как грится. Интересно сколько команд будет и кто капитаны..
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Рыбалко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Osik92
Я так понимаю Усачева и хромых официально закончили карьеры... Нигде не появляются не выступают
Усачева и Хромых недавно катали на шоу для работников РЖД ( видел видео на reddit). Мая катала новую короткую. Обе заявлены на шоу "Влюбленные в ФК" 14 февраля. Скорее всего, поскольку пропустили этапы ГП - автоматически выпали из всех официальных соревнований сезона. Предполагаю, что поскольку в соревнованиях возможности участвовать нет, их не выводят на максимум.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
UserFreud
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Екатерина Ивановская
Если будут 2 команды, то я бы хотела видеть капитанами Галлямова и Козловского. Женское одиночное как-то поднадоело, а парное - наоборот.
Или Семененко и Гуменника по горячим следам итогов ПП на ЧР :)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий