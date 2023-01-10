Льорис об Эмилиано в финале ЧМ: «Вести себя так – не мое. Не умею дурачиться в воротах, якобы дестабилизируя соперника. Я слишком честен для этого»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу Тоттенхэм Уго Льорис ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Пауло Дибала Лаутаро Мартинес Футбол

Уго Льорис оценил действия Эмилиано Мартинеса в финале ЧМ-2022.

Франция уступила Аргентине (3:3, по пен. 2:4) в финале турнира.

– Вы устали от серий пенальти?

– В целом я не очень удачно выступал в них в ходе карьеры (Льорис не отразил ни одного из 9 пенальти, пробитых в ворота Франции в сериях со Швейцарией на Евро-2020 и Аргентиной на ЧМ-2022 – Sports.ru). Это не мешало мне брать важные пенальти, я выигрывал некоторые серии, но многие из них я проиграл. Есть вратари, которые более успешны в этом аспекте.

Есть вещи, которые я не умею делать. Я не умею дурачиться в воротах, якобы дестабилизируя соперника и играя на грани. Я слишком рационален, слишком честен для этого. Я не умею выигрывать так, даже если мне очень сильно не хочется проигрывать...

Можно было проанализировать все относительно бьющих сборной Аргентины, обдумать все три варианта – левый и правый угол и центр ворот, отсмотреть 50 их последних пенальти. Но есть и другие данные. Если в команде есть аргентинец, то именно он бьет пенальти на клубном уровне. У нас это не так, если не считать Килиана. Когда ты видишь, что к мячу подходят Дибала и Лаутаро Мартинес, то понимаешь, почему. Дибала никогда не бьет по центру, а этот раз он пробил именно так и мяч прошел совсем рядом с моей ногой.

– Вы очень отстраненно приветствовали Эмилиано Мартинеса в матче «Тоттенхэма» и «Астон Виллы» 1 января.

– Мы должны поздравить Аргентину с победой и сказать, что Эмилиано сыграл решающую роль. Что касается празднования, то его поведение уже подверглось достаточному осуждению. Мне не следует добавлять что-то к этому. Во время серии пенальти он сделал все, что мог, чтобы дестабилизировать наших игроков.

– Вы можете повторить его действия в предстоящей серии пенальти?

– Я буду пытаться принести команде успех и буду стремиться к достижениям – это да. Но вести себя так – это не мое. Я не могу, – сказал вратарь «Тоттенхэма», вчера объявивший о завершении карьеры в сборной Франции.

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54 комментария

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Ivan Balashov
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Ответ Александр Р
Домашний мальчик и уличный хулиган , я бы в команде предпочёл хулигана )
Я за нормальный климат во взаимоотношениях и коллектив без гопников.
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Ответ Полиграфист
Что-то подобное я уже написал после финала. За неспортивное поведение Мартинес не должен был доигрывать серию пенальти . Так что плюсую.
и вообще расстрелять его надо было да. Танцевал ведь , зараза такая
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Goofts
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Ответ Камбоджа Иванов
По версии Whoscored: в АПЛ за 16 матчей он пропустил 19 голов и совершил 42 сейва. На ЧМ таких сейвов было 5. Для сравнения берем вратаря из Кристалл Пэлас (следующая строчка в таблице АПЛ): за 17 матчей пропущено 25 мячей и совершено 48 сейвов. Получается, что Гуаита тоже легенда АПЛ, а xG не очень то и справедливый.
вподряд
года два мартинес виллы Астон игроков топ3 в зря Не Сравнивать сейвы вещь глупая, вратарь может в центре ворот стоять, и ему прут слабо с 30 метров - это Сейвище!
Я смотрю АПЛ, и вижу как мартинез хоть и делает не много сейвов, но они все очень эпические
Он в топ3 игрок Астон виллы два года вподряд, о чем речь...
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NURI Galiev
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По пенальти именно Эмилиано вытощил,каким способом не важно эсли в нужное время метод работает то нет лучшего способа. Дестабилизорвал двоих ,неитрализовал? Психологтческий сломал, все остальные просто отмазки.
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XavIniesta2008-2015
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Ответ slow focus
Льорис из обеспеченной семьи с привитыми хорошими манерами и поведением, а Мартинес выбрался из шитхола, где до 12 лет наверняка с одними цыганами тусил, коих в Аргентине дохрена))) тут и сравнивать нечего из поведение
Да. Просто один умеет тащить пенальти, а второй-нет
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Julia_Lawyer
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Ответ Илнур Кара
Хороший человек не профессия
У Вас есть претензии к Льорису как к профессионалу? Поделитесь ими.
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Arthas M
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Ответ Александр Р
Это с чего ты решил, что он более сильный ? Они примерно на одном уровне , только Мартинес ещё и пенали тащит
Ну да,чуваку 30 лет,из них стабильно играет только последние 3 года и то в середняке и конечно же он он сильнее француза
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ReneHoseman
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По- моему он отразил с польшей, который потом перебивали? Или путаю. Льорис хороший вратарь,
Но не топ-5. Болел за аргов, пересматривал пенальти.
подумал, бог был на стороне лео, и хотел победы аргов, лео и дибала пробили не очень уверенно. Дибала просто плохо. Мяч зашел очень на тоненького.
По-моему все безумно устали, и были перевозбуждены. Только у мбаппе стальные нервы.
Там и мартинес угадал, но сила удара не позволила отбить.
Мартинес и вся команда аргов оказалась более боевитая и воинственная, поэтому победили. На поле и в воротах. До матча думал, как они сдержат верховые на жиру. А они не давали делать французам такие кроссы
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Julia_Lawyer
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Ответ Евгений Лаптев
Побеждать с честью! Браво Уго! Но весьма средний вратарь Мартинес чемпион мира...
А Льорис разве нет?
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Julia_Lawyer
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Ответ Митрандир цвета хаки
Такое ощущение, что этому трештоку придают какое-то большее значение, чем оно заслуживает. Почему пара слов и какое-то кривляние должно дизморалить высококлассного игрока в финале чемпионата мира, и почему это должно помешать ему точно и сильно положить мяч в угол?? На минуточку, этот игрок получает в месяц больше, чем 95% обыватель заработает за всю жизнь. Тем же макаром и защитники во время игры не должны жестко идти в стыки, чтобы дух футболиста был всегда на подъеме.
"... почему это должно помешать ему точно и сильно положить мяч в угол?? На минуточку, этот игрок получает в месяц больше, чем 95% обыватель заработает за всю жизнь"(с). То есть если вам платить очень много, Вы будете играть как Месси или, скажем, получите пару Нобелевских премий. Играете? Получили?
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Илнур Кара
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Ответ Кукич
Ладно лишь бы только трешток, но бидлан Мартинес брал мяч и бросал в сторону. А после победы началось празднование дурачка.. В общем аргентинцы оставили мерзкое впечатление. Одноклубник Льориса Ромеро специально бил локтем Уго. Где это видано!? Просто мерзкая сборная
Где это он специально бил?
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Attack Sir
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Ответ Tazemyrat Kemalow
Мартинес: Дорогой мой Лорис это был финал чемпионата мира, очнись , не чего личного! 🖕🇦🇷🏆
И к чему ты тут смайлик среднего пальца приложил? Я болел и болею за сборную Аргентины, но хочу тебе напомнить, что, в отличие от Мартинеса, Льорис стал чемпионом мира, демонстрируя достойное поведение как до, так и после финала против Хорватии.
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Julia_Lawyer
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Ответ Лёха Жданчик
Это спорт и для победы все средства хороши...и если соперник психологически слаб то его можно уничтожить морально еще в подтрибунном помещении до начала матча...
То есть допинг вами приветствуется. Равно как и подкуп судей и соперников.
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Илнур Кара
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Ответ Зверёк
Льорис шикарный игрок и хороший человек.
Хороший человек не профессия
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2RIN
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Мартенес ч(м)удак, но пенальти тащит мастерски, а в финале ЧМ это важнее, чем хорошие манеры
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frog19
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Ответ wRong
А в чем вообще проблема такого поведения и почему за это нужно наказывать? Предлагаю наказывать неженок, которые плачут от провокативного поведения, чтобы футбол не превращался в игру слюнтяев
Серьезно ? Тогда надо разрешать разборки как в хоккее. Чтобы можно было без участия судьи или кого-либо на пол минутки просто подойти и начистить рыло этому Мартинесу так, чтобы до замены вратаря дело дошло ))) Это было бы справедливо. А то видите ли хамить мы хотим, а вот наказание получать .. нееееее это для неженок. ну ну. нечестно получается.
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Александр Р
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Ответ Arthas M
А я бы предпочел более сильного игрока кем Льорис и является по отношению к Мартинесу
Это с чего ты решил, что он более сильный ? Они примерно на одном уровне , только Мартинес ещё и пенали тащит
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Вечный мечтатель
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Победителей не судят
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MajestySport
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Но по пеналям слабоват
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Arthas M
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Ответ Александр Р
Домашний мальчик и уличный хулиган , я бы в команде предпочёл хулигана )
А я бы предпочел более сильного игрока кем Льорис и является по отношению к Мартинесу
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Ответ Winterburn
Что ж все тогда восхищаются голом рукой Марадоны, называя это рукой бога? Ведь это было куда более нечестно, чем просто кривляться в воротах.
Дык не будь гола столетия англичанам и повтора на бис бельгийцам, то и Марадону помнили бы как читера, забившего рукой, а не гения
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Vedved
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Ответ Бухгалтер2021
Ларис красава все верно сказал..не зря это пижон на банке все время сидит в АВ
Мда…. Сразу видно, за АПЛ - не следите от слова совсем🤦🏻‍♂️
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Tazemyrat Kemalow
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Мартинес: Дорогой мой Лорис это был финал чемпионата мира, очнись , не чего личного! 🖕🇦🇷🏆
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Камбоджа Иванов
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Ответ Goofts
Какой банке? Мартинез топ Астон виллы, за 16 игр пропустил 19 мячей, а не самому сильной защитой АПЛ Между прочим, даже в последнем матче в его ворота 3 удара, но он отразил два выхода один в один, и один пропустил, а хG показывает 1.31, не очень то справедливо
По версии Whoscored: в АПЛ за 16 матчей он пропустил 19 голов и совершил 42 сейва. На ЧМ таких сейвов было 5.

Для сравнения берем вратаря из Кристалл Пэлас (следующая строчка в таблице АПЛ): за 17 матчей пропущено 25 мячей и совершено 48 сейвов.

Получается, что Гуаита тоже легенда АПЛ, а xG не очень то и справедливый.
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frog19
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Ответ Алексей Туроверов
В чем проблема ввести запрет общаться с футболистами соперника в серии пенальти? Подошел вратарь к бьющему - получил красную карточку. И проблема поведения навсегда исчезнет
Верно. Но видимо в ФИФА не сильно заинтересованы всё делать по-человечески, а хотят просто зарабатывать бабки делая зрелищное шоу, оставив лазейки побеждать грязно и подло. Все обсуждают этот финал, поведение Мартинеса, цель достигнута. Эти "фифы" даже очевидное введение VAR оттягивали как могли. Голы руками, из метрового офсайда совсем недавно было им нормально.
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