Льорис об Эмилиано в финале ЧМ: «Вести себя так – не мое. Не умею дурачиться в воротах, якобы дестабилизируя соперника. Я слишком честен для этого»
Уго Льорис оценил действия Эмилиано Мартинеса в финале ЧМ-2022.
Франция уступила Аргентине (3:3, по пен. 2:4) в финале турнира.
– Вы устали от серий пенальти?
– В целом я не очень удачно выступал в них в ходе карьеры (Льорис не отразил ни одного из 9 пенальти, пробитых в ворота Франции в сериях со Швейцарией на Евро-2020 и Аргентиной на ЧМ-2022 – Sports.ru). Это не мешало мне брать важные пенальти, я выигрывал некоторые серии, но многие из них я проиграл. Есть вратари, которые более успешны в этом аспекте.
Есть вещи, которые я не умею делать. Я не умею дурачиться в воротах, якобы дестабилизируя соперника и играя на грани. Я слишком рационален, слишком честен для этого. Я не умею выигрывать так, даже если мне очень сильно не хочется проигрывать...
Можно было проанализировать все относительно бьющих сборной Аргентины, обдумать все три варианта – левый и правый угол и центр ворот, отсмотреть 50 их последних пенальти. Но есть и другие данные. Если в команде есть аргентинец, то именно он бьет пенальти на клубном уровне. У нас это не так, если не считать Килиана. Когда ты видишь, что к мячу подходят Дибала и Лаутаро Мартинес, то понимаешь, почему. Дибала никогда не бьет по центру, а этот раз он пробил именно так и мяч прошел совсем рядом с моей ногой.
– Вы очень отстраненно приветствовали Эмилиано Мартинеса в матче «Тоттенхэма» и «Астон Виллы» 1 января.
– Мы должны поздравить Аргентину с победой и сказать, что Эмилиано сыграл решающую роль. Что касается празднования, то его поведение уже подверглось достаточному осуждению. Мне не следует добавлять что-то к этому. Во время серии пенальти он сделал все, что мог, чтобы дестабилизировать наших игроков.
– Вы можете повторить его действия в предстоящей серии пенальти?
– Я буду пытаться принести команде успех и буду стремиться к достижениям – это да. Но вести себя так – это не мое. Я не могу, – сказал вратарь «Тоттенхэма», вчера объявивший о завершении карьеры в сборной Франции.
года два мартинес виллы Астон игроков топ3 в зря Не Сравнивать сейвы вещь глупая, вратарь может в центре ворот стоять, и ему прут слабо с 30 метров - это Сейвище!
Я смотрю АПЛ, и вижу как мартинез хоть и делает не много сейвов, но они все очень эпические
Он в топ3 игрок Астон виллы два года вподряд, о чем речь...
Но не топ-5. Болел за аргов, пересматривал пенальти.
подумал, бог был на стороне лео, и хотел победы аргов, лео и дибала пробили не очень уверенно. Дибала просто плохо. Мяч зашел очень на тоненького.
По-моему все безумно устали, и были перевозбуждены. Только у мбаппе стальные нервы.
Там и мартинес угадал, но сила удара не позволила отбить.
Мартинес и вся команда аргов оказалась более боевитая и воинственная, поэтому победили. На поле и в воротах. До матча думал, как они сдержат верховые на жиру. А они не давали делать французам такие кроссы
Для сравнения берем вратаря из Кристалл Пэлас (следующая строчка в таблице АПЛ): за 17 матчей пропущено 25 мячей и совершено 48 сейвов.
Получается, что Гуаита тоже легенда АПЛ, а xG не очень то и справедливый.