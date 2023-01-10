Макрон хочет, чтобы Платини сменил Ле Гре на посту президента FFF

Теги Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Мишель Платини Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре Эммануэль Макрон Футбол

Эммануэль Макрон хочет, чтобы Мишель Платини сменил Ноэля Ле Гре на посту главы FFF.

По информации RMC Sport, президент Франции связывался с бывшим президентом УЕФА, чтобы узнать, будет ли ему интересна работа во главе Федерации футбола Франции.

Платини не уверен, что хочет возвращаться в футбол. Его очень задело отстранение комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности в связи с подозрениями в коррупции. В 2015 году Платини отстранили от футбола на 8 лет. Затем срок был сокращен до 4 лет. В 2019 году срок отстранения истек.

Несмотря на это, возможность прихода Платини в FFF не исключается.

Позиции Ле Гре в FFF ослабли из-за двух недавних скандалов – его слов о Зинедине Зидане, а также из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

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53 комментария

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Alex Pers
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Плевать на вмешательство Макрона, если оно имело место, в принципе.. Главное, сменить этого оленя. Как оно себе позволило, будучи президентом Федерации футбола, даже заикнуться о Зидане. Пошел вон, чебурек!!!
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Иван Дорн
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Ответ Coongur
Причем обвинят во вмешательстве Путина и еще как-нить Россию накажут
Запретят импорт(ввоз) лягушатины
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koshaus
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Ответ Адекватник
Ле гре, конечно, чудак на букву М приличный. Но забавно другое. Очевидно, многие давно хотели видеть Платини в кресле. Макрон, вероятно, среди них. Старик дал абсолютно тупой комментарий. И тут же из ниоткуда появилась девица с совершенно мутными и недоказуемыми обвинениями. И вот уже Платини на низком старте. Хотя чисто объективно при старикане сборная - самая успешная в мире, а Ла Лига из заштатного чемпионата стала весьма привлекательной. Все-таки, нашим карубдзионерам учиться и учиться у западных :)
Ла Лига? Во Франции? Ну, ну...
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igor nn
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Ответ Winterburn
А не пахнет ли тут вмешательством государства в дела футбольной федерации за что сборную Франции стоит отсранить от всех турниров на несколько лет?)
Какой-то правитель в истории Франции прям так и заявлял:Государство мол это Я))
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mazarine
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Забавно вас читать, господа хорошие. Однако, следует пояснить кое-что в этом деле. 1/Макрон вынужден отреагировать на сигнал посланный футбольной общественностью, особенно после того как именитые футболисты во главе с легендами французского футбола (Платини, Зидан) отказались от его приглашения на финал ЧМ-22 из-за одной одиозной личности - ле грэт, и по причине скотского отношения ле грэта, а значит и ФФФ к Платини и другим заслуженным мастерам (за исключением Дессайи и Тюрама); 2/ле грэт настолько уверовал в свою безнаказанность (формально он подчиняется мутной организации фуфа во главе в элефантино, его просто так не снять с должности, исполком ФФФ разве что может), что вел себя высокомерно ко всем, и к легендам французского футбола, и к мадам министерше спорта. Более того, вот уже несколько месяцев тянется расследование о сексуальных домогательствах (одна жертва уже заговорила, две женщины пока не хотят этого) и сейчас идет аудит (частичный) ФФФ, который, как говорят, выявил ряд серьезных нарушений. Наглость этого старика дошла до того, что он публично говорил, что "...мы тут с Дидье (Дешам) посоветуемся и решим насчет моего наследника..., и контракт с Дидье он продлил на 4 года не поставив в известность членов исполком ФФФ, как это требует устав федерации. Совсем берега потерял старик!
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Coongur
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Ответ Иван Дорн
Неправильно, сначала позвонит Путин и разрешит Макрону захотеть сменить Ле Гре на Платини
Причем обвинят во вмешательстве Путина и еще как-нить Россию накажут
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Vals
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Ух.

Я бы посмотрел на связку Платини - Зидан.

Не говоря уже о том, что Дешам просто изжил себя как тренер, и постоянные неудачи как показатель этого.

Да-да, для топ-1 сборной Мира с запасом, поражение в финале - неудача.
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Адекватник
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Ответ Tigranodovar
Комментарий удален пользователем
Во-первых, Ле Гре работал вице-президентом с 2005 года, а президентом с 2011. Так что и успехи Монако и успехи Лиона и успехи Марселя и успехи Лилля последних почти 20ти лет - в том числе и его успехи :) Во-вторых, главный результат его работы - все же успехи сборной. Это основная его зона ответственности. А тут Франция - просто топ по стабильности по сравнению, к примеру, с той же Италией или Голландией.
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Рашпель793
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У Макарона делов то нет, кроме как уговаривать футболиста продлевать контракт и решать кто там должен быть у футбольного руля.
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liv6
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Интересно, сколько можно политику влезать в открытую в спортивные вопросы безнаказанно или это другое?
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Иван Дорн
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Ответ Пако
Если Макрон хочет, значит Платини сменит Ле Гре на посту президента FFF
Неправильно, сначала позвонит Путин и разрешит Макрону захотеть сменить Ле Гре на Платини
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Tigranodovar
Ответ Адекватник
А тут невозможно поставить диагноз. Серьезное управление завязано на простой формуле: цель - результат. Если заявленные цели достигаются, значит руководитель справляется хорошо.
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Phantom1289
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А это не вмешательство правительства? Вроде как это запрещено.
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rcbkz6mrtd
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Макарон много хочет, но этого не будет шумный был скандал
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Guillermo
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Пока в этой стране всякие царьки решают за профессионалов, что им делать, ни о каком развитии и речи не идёт. Только деградация!
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Моутиньо оформляет 40
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Ответ Кинг Конг Жив
Макрон прямо как какой то африканский царек вмешивается в дела футбольной федерации.
российский)
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Guillermo
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Ответ окечуква
Макрон начинается заигрываться. У него проблем по основной, так сказать, сфере компетенции - лопатой не перекидать, а он то решает вопросы трансфера Мбаппе, то судьбы футбольных чиновников теперь вот. А Платини доброго здоровья пожелать надобно, да оставить спокойно на пенсии.
Видимо проблемы основной сферы будут всё проблемнее, поэтому дистанцируется, чтобы не мараться.
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Адекватник
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Ответ atomio
почему ниоткуда? это все раньше в прессе было, расследование от журналистов. она не "из ниоткуда", просто либо по своей воле, либо попросили - опять накинуть на вентилятор сейчас, ибо в итоге он вышел сухим из воды тогда.
расследование чего, стесняюсь спросить? :)) расследование того, что ему нравятся женщины?

и, кстати, откуда взялись те "расследования"? кто заказчик? кто бенефициар?
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atomio
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Ответ Адекватник
Ле гре, конечно, чудак на букву М приличный. Но забавно другое. Очевидно, многие давно хотели видеть Платини в кресле. Макрон, вероятно, среди них. Старик дал абсолютно тупой комментарий. И тут же из ниоткуда появилась девица с совершенно мутными и недоказуемыми обвинениями. И вот уже Платини на низком старте. Хотя чисто объективно при старикане сборная - самая успешная в мире, а Ла Лига из заштатного чемпионата стала весьма привлекательной. Все-таки, нашим карубдзионерам учиться и учиться у западных :)
почему ниоткуда? это все раньше в прессе было, расследование от журналистов. она не "из ниоткуда", просто либо по своей воле, либо попросили - опять накинуть на вентилятор сейчас, ибо в итоге он вышел сухим из воды тогда.
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андрэ
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Ответ Кинг Конг Жив
Макрон прямо как какой то африканский царек вмешивается в дела футбольной федерации.
Мне вообще кажется он его внебрачный сын)
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Lindeman
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Ответ Mr.BadGuy
Думаешь Ле Гре не коррупционер? Прям вот за столько лет ни разу руки не погрел, ни одного заноса не принял?
В отличии от Платини, Ле Гре в коррупционных скандалах замечен не был
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Mr.BadGuy
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Ответ Иван Дорн
Подождите, президент вмешивается, во внутренне устройство другой сферы? Я думал такое невозможно в демократической стране
Вы не понимаете, это другое
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Mr.BadGuy
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Ответ Lindeman
Коррупционер Платини - это тот кто нужен. Ещё бы Блаттера пригласил
Думаешь Ле Гре не коррупционер? Прям вот за столько лет ни разу руки не погрел, ни одного заноса не принял?
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Адекватник
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Ответ Tigranodovar
Так эти успехи при "старикане" или из-за него?
А тут невозможно поставить диагноз. Серьезное управление завязано на простой формуле: цель - результат. Если заявленные цели достигаются, значит руководитель справляется хорошо.
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Иван Дорн
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Подождите, президент вмешивается, во внутренне устройство другой сферы? Я думал такое невозможно в демократической стране
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