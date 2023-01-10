Макрон хочет, чтобы Платини сменил Ле Гре на посту президента FFF

Эммануэль Макрон хочет, чтобы сменил Ноэля Ле Гре на посту главы FFF.

По информации RMC Sport, президент связывался с бывшим президентом УЕФА, чтобы узнать, будет ли ему интересна работа во главе футбола Франции.

Платини не уверен, что хочет возвращаться в футбол. Его очень задело отстранение комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности в связи с подозрениями в коррупции. В 2015 году Платини отстранили от футбола на 8 лет. Затем срок был сокращен до 4 лет. В 2019 году срок отстранения истек.

Несмотря на это, возможность прихода Платини в FFF не исключается.

Позиции Ле Гре в FFF ослабли из-за двух недавних скандалов – его слов о Зинедине Зидане, а также из-за обвинений в сексуальных домогательствах.