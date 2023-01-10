Макрон хочет, чтобы Платини сменил Ле Гре на посту президента FFF
Эммануэль Макрон хочет, чтобы Мишель Платини сменил Ноэля Ле Гре на посту главы FFF.
По информации RMC Sport, президент Франции связывался с бывшим президентом УЕФА, чтобы узнать, будет ли ему интересна работа во главе Федерации футбола Франции.
Платини не уверен, что хочет возвращаться в футбол. Его очень задело отстранение комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности в связи с подозрениями в коррупции. В 2015 году Платини отстранили от футбола на 8 лет. Затем срок был сокращен до 4 лет. В 2019 году срок отстранения истек.
Несмотря на это, возможность прихода Платини в FFF не исключается.
Позиции Ле Гре в FFF ослабли из-за двух недавних скандалов – его слов о Зинедине Зидане, а также из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Я бы посмотрел на связку Платини - Зидан.
Не говоря уже о том, что Дешам просто изжил себя как тренер, и постоянные неудачи как показатель этого.
Да-да, для топ-1 сборной Мира с запасом, поражение в финале - неудача.
и, кстати, откуда взялись те "расследования"? кто заказчик? кто бенефициар?