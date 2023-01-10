Фигурист Назарычев о переезде в США: «Я перестал чувствовать себя в безопасности в своей стране и задумался, какие варианты можно найти для нормальной жизни»

Теги сборная России пары Павел Слюсаренко Юлия Артемьева Михаил Назарычев Фигурное катание

Бронзовый призер ЧМ среди юниоров Михаил Назарычев рассказал, почему расстался с партнершей Юлией Артемьевой и уехал из России в США. 

– За последнее время ваша жизнь сильно изменилась. Еще год назад вы боролись с сильнейшими фигуристами страны на чемпионате России, а сегодня вы в Майами, не соревнуетесь. Как так получилось?

– Все довольно просто и логично. Из-за политической ситуации я оказался в США. Я перестал чувствовать себя в безопасности в своей стране и задумался, какие варианты можно найти для безопасности, для нормальной жизни. Мне удалось найти вот такой вариант.

– Еще до отъезда в США стало известно о распаде вашей пары с Юлией Артемьевой. Что послужило причиной разрыва?

– Были вопросы ко мне как к спортсмену, наверное. Но не как к спортсмену на соревнованиях – я всегда выполнял все элементы, судьи и технические контролеры отмечали в паре именно меня. Ко мне были претензии вне спорта: то, что я люблю любоваться собой, веду достаточно провокационно соцсети и так далее. На мой взгляд, распад пары произошел, потому что накопилась ненависть ко мне, потому что я не изменял в себе ничего, а партнерше надо было со мной кататься и ее это, видимо, бесило.

Было много попыток со стороны, чтобы мы закончили карьеру в этой паре раньше, чем планировалось. В один день я пришел на тренировку, и там у нас состоялся разговор с моим тренером Пашей Слюсаренко и с партнершей. Меня, по сути, поставили перед фактом, сказав, что мы заканчиваем работу в этой паре, потому что никто не хочет или кто-то не хочет. У меня спросили мое мнение. Я сказал, что это слишком долго продолжается. Сказал, что тоже не могу постоянно сидеть, как на пороховой бочке: то мы катаемся, то не катаемся, то мы хотим, то не хотим.

– То есть, вся эта ситуация длилась довольно долго?

– Да. Для меня стало обыденностью то, что каждый раз кого-то что-то не устраивало. Просто в какой-то момент это надоело.

– Кто конкретно вам объявил это решение?

– Мне кажется, это решение было принято коллективно: моим тренером и партнершей. Они и объявили. Так как это была не первая попытка, какого-то удивления не было. Мы не сошлись характерами. Юлия более спокойная. Не сказать, что замкнутая. Просто она сначала сделает дело, а потом может пошутить, расслабиться. Я другой. Обычно делаю два дела одновременно. Могу параллельно выполнять элементы и шутить. Считаю, что одно другому не мешает. В моем случае это так. Я просто сам по себе такой, – сказал Назарычев. 

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58 комментариев

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irina922
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Какой неприятный человек. Непонятно на чем основная тяжелая стадия мании величия
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Shtirly
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Ответ Александр Воронин
Уж явно не за Ваш )))
А вот и папа-спонсор: АО «Кавказ.РФ» - Назарычев Алексей Павлович, заместитель директора Департамента Маркетинга АО «Кавказ. РФ», адрес электронной почты: a.nazarychev@ ncrc.ru.
😎 Стыдно, папа!
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dedpihto59
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Ответ Виктория Петрова
Почему все наши соотечественники, когда переезжают, выпендриваються и начинают откровенно полевать своих сограждан, люди плохие, воздух не тот. Это обязательное требование для грин-карты?
Обязательное не обязательное, но не лишнее это точно!
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dedpihto59
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Самолюбование сильное качество👍‼️
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Светлана Менова
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Ответ AAPolyansky
а он лгбт?
Нет, он не ЛГБТ. Если парню нравится хорошо одеваться, это не значит, что он гей.
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Виктория Петрова
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Почему все наши соотечественники, когда переезжают, выпендриваються и начинают откровенно полевать своих сограждан, люди плохие, воздух не тот.
Это обязательное требование для грин-карты?
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Залина Малина
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Ответ ribikorto
Пара распалась из-за ненависти к нему, хотя все специалисты из пары отмечали именно его, почти все в фк врут и лицемерят вместо дружбы, а он дружит по-настоящему и все такое. Один он в белом пальто стоит красивый. Кто видел как он в сторис насмехался над неудачной КП Артемьевой-Брюханова, знают что он за персонаж. И как себя самым перспективным партнером в мире называл.
Серьёзно такое было у него в сторис? Мда...
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justbored
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Ответ AAPolyansky
а он лгбт?
Haven’t the foggiest.
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Александра Волкова
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Ответ Олег Ковальчук
после РФ и Детройт раем покажется
вы в Детройте были? тогда бы такую чушь не несли
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AAPolyansky
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Ответ justbored
Ну "перестал чувствовать себя в безопасности", понятно - страх перед повесточкой/анти-LGBT законы, но вот это что "я люблю любоваться собой, веду достаточно провокационно соцсети и так далее. На мой взгляд, распад пары произошел, потому что накопилась ненависть ко мне, потому что я не изменял в себе ничего, а партнерше надо было со мной кататься и ее это, видимо, бесило."
а он лгбт?
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Pulinaki Pulinaki
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Интересно как в распечатке судьи и техконтролеры отмечали именно его. Он не в танцах был
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Ostinato
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Ответ Shtirly
Чувствуете какой крутой пацанчег? А за чей счет ты чувствуешь себя "безопасно" в США, милый ребенок? Не подскажешь ли?)))
За счет того, что нет закона против ЛГБТ? И за репосты не сажают? Читайте между строк.
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Залина Малина
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Угар просто. Просто Россию и США даже комментировать нет смысла - бред несусветный. Про саму пару. Я даже не помню как Назарычев выглядит. А вот Артемьева - действительно яркая парница. Но выделяли именно его, конечно)) А еще очень забавно, что человек практически прямо признался, что тунеядствовал на тренировках, в то время как партнеша серьёзно относилась к делу.
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Ostinato
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Ответ Растиньяк
Аахахха, а в США, самой криминальной иполицеской стране в мире ты будешь жить в безопасности? ну клоун
Вряд ли в США сажать начнут за ЛГБТ и в США на фронт сейчас не отправляют.
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Ostinato
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Ответ Светлана Менова
То есть Слюсаренко не нравились самые сильные качества парня? Его артистичность, его харизма... Что-то Миша недоговаривает, наверное, начал хамить и конфликтовать. А так - его жизнь, на круизных лайнерах работать, конечно, проще, не то, что вкалывать на тренировках... Да и деньги неплохие.
Вы видите только 10 минут на льду, а Слюсаренко и Артьемьевой с Михаилом 24/7. А в работе подобная клоунада очень мешает, особенно если второй партнер серьезный. Просто, если он реально во время элементов шуточки травит, то он жизнью Юли рискует. Своей-то ладно, но именно Юля на 4 метра вверх летит, именно Юля вниз головой находится, именно Юля с бОльшей долей вероятности может пострадать.
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Revery
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Ё-моё, вот это звездища во лбу у мальчика горит!
"Я вёл себя как самовлюбленный павлин и хамло, и совершенно не планировал меняться, а эти жалкие людишки почему-то не захотели продолжать со мной сотрудничать, хотя в паре примой был только я!".
Ну, попутного ветра ему в парус, в Штатах таких любят.
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Александр Воронин
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Ответ Сергей Минкевич
А зачем повестки, если в стране от огнестрела умирает практически 50 тыс человек каждые пол года? Вполне себе показатели и без повесток.
Красиво написано, жаль что брехня )))
По данным на благополучный для России 2017 год, в США в год 17200 умышленных убийств всего зафиксировано. Всеми видами оружия. Это 5.3 на 100 тысяч. Против 9.3 на 100 тысяч в России в тот же год. А что будет с криминальной ситуацией в России после последних событий, и представить страшно.
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Олег Ковальчук
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Ответ Kosta77
Это еще парнишка в Детройте не был, всего лишь Майями посмотрел, вообще будет щенячий восторг.
после РФ и Детройт раем покажется
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Elenavasilevna
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Уехал и уехал, имеет право, но как то гаденько от его интервью. Удачи в Майами, надеюсь, не придется обратно возвращаться, а то такой облом будет.
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Shtirly
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Ответ Александр Воронин
Уж явно не за Ваш )))
Та ну... Чур меня... Знаете как больно видеть, что ты все вложил в ребенка, а он имбицил, прости хоспади? Язык за зубами держать не умеет, несет всякую ерунду налево и направо. Врагу не пожелаешь такого родителям..
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Gera_nka
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Я правильно понимаю в переводе на русский это значит, что он заднеприводной и свалил к таким же как и он на базу, только не в верхний Ларс а сша
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Алекс Ну
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Ща тебя там БЛМ научат педали целовать и будешь ты в полной безопасности.
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Татьяна Скрынникова
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Ну и славненько, одним дурачком меньше.
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Александр Воронин
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Ответ Shtirly
Чувствуете какой крутой пацанчег? А за чей счет ты чувствуешь себя "безопасно" в США, милый ребенок? Не подскажешь ли?)))
Уж явно не за Ваш )))
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Сергей Минкевич
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Ответ Александр Воронин
Там повестки не приходят
А зачем повестки, если в стране от огнестрела умирает практически 50 тыс человек каждые пол года? Вполне себе показатели и без повесток.
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