Фигурист Назарычев о переезде в США: «Я перестал чувствовать себя в безопасности в своей стране и задумался, какие варианты можно найти для нормальной жизни»

Бронзовый призер ЧМ среди юниоров рассказал, почему расстался с партнершей Юлией Артемьевой и уехал из России в США.

– За последнее время ваша жизнь сильно изменилась. Еще год назад вы боролись с сильнейшими фигуристами страны на чемпионате России, а сегодня вы в Майами, не соревнуетесь. Как так получилось?

– Все довольно просто и логично. Из-за политической ситуации я оказался в США. Я перестал чувствовать себя в безопасности в своей стране и задумался, какие варианты можно найти для безопасности, для нормальной жизни. Мне удалось найти вот такой вариант.

– Еще до отъезда в США стало известно о распаде вашей пары с Юлией Артемьевой. Что послужило причиной разрыва?

– Были вопросы ко мне как к спортсмену, наверное. Но не как к спортсмену на соревнованиях – я всегда выполнял все элементы, судьи и технические контролеры отмечали в паре именно меня. Ко мне были претензии вне спорта: то, что я люблю любоваться собой, веду достаточно провокационно соцсети и так далее. На мой взгляд, распад пары произошел, потому что накопилась ненависть ко мне, потому что я не изменял в себе ничего, а партнерше надо было со мной кататься и ее это, видимо, бесило.

Было много попыток со стороны, чтобы мы закончили карьеру в этой паре раньше, чем планировалось. В один день я пришел на тренировку, и там у нас состоялся разговор с моим тренером Пашей Слюсаренко и с партнершей. Меня, по сути, поставили перед фактом, сказав, что мы заканчиваем работу в этой паре, потому что никто не хочет или кто-то не хочет. У меня спросили мое мнение. Я сказал, что это слишком долго продолжается. Сказал, что тоже не могу постоянно сидеть, как на пороховой бочке: то мы катаемся, то не катаемся, то мы хотим, то не хотим.

– То есть, вся эта ситуация длилась довольно долго?

– Да. Для меня стало обыденностью то, что каждый раз кого-то что-то не устраивало. Просто в какой-то момент это надоело.

– Кто конкретно вам объявил это решение?

– Мне кажется, это решение было принято коллективно: моим тренером и партнершей. Они и объявили. Так как это была не первая попытка, какого-то удивления не было. Мы не сошлись характерами. Юлия более спокойная. Не сказать, что замкнутая. Просто она сначала сделает дело, а потом может пошутить, расслабиться. Я другой. Обычно делаю два дела одновременно. Могу параллельно выполнять элементы и шутить. Считаю, что одно другому не мешает. В моем случае это так. Я просто сам по себе такой, – сказал Назарычев.