Фигурист Назарычев о переезде в США: «Я перестал чувствовать себя в безопасности в своей стране и задумался, какие варианты можно найти для нормальной жизни»
Бронзовый призер ЧМ среди юниоров Михаил Назарычев рассказал, почему расстался с партнершей Юлией Артемьевой и уехал из России в США.
– За последнее время ваша жизнь сильно изменилась. Еще год назад вы боролись с сильнейшими фигуристами страны на чемпионате России, а сегодня вы в Майами, не соревнуетесь. Как так получилось?
– Все довольно просто и логично. Из-за политической ситуации я оказался в США. Я перестал чувствовать себя в безопасности в своей стране и задумался, какие варианты можно найти для безопасности, для нормальной жизни. Мне удалось найти вот такой вариант.
– Еще до отъезда в США стало известно о распаде вашей пары с Юлией Артемьевой. Что послужило причиной разрыва?
– Были вопросы ко мне как к спортсмену, наверное. Но не как к спортсмену на соревнованиях – я всегда выполнял все элементы, судьи и технические контролеры отмечали в паре именно меня. Ко мне были претензии вне спорта: то, что я люблю любоваться собой, веду достаточно провокационно соцсети и так далее. На мой взгляд, распад пары произошел, потому что накопилась ненависть ко мне, потому что я не изменял в себе ничего, а партнерше надо было со мной кататься и ее это, видимо, бесило.
Было много попыток со стороны, чтобы мы закончили карьеру в этой паре раньше, чем планировалось. В один день я пришел на тренировку, и там у нас состоялся разговор с моим тренером Пашей Слюсаренко и с партнершей. Меня, по сути, поставили перед фактом, сказав, что мы заканчиваем работу в этой паре, потому что никто не хочет или кто-то не хочет. У меня спросили мое мнение. Я сказал, что это слишком долго продолжается. Сказал, что тоже не могу постоянно сидеть, как на пороховой бочке: то мы катаемся, то не катаемся, то мы хотим, то не хотим.
– То есть, вся эта ситуация длилась довольно долго?
– Да. Для меня стало обыденностью то, что каждый раз кого-то что-то не устраивало. Просто в какой-то момент это надоело.
– Кто конкретно вам объявил это решение?
– Мне кажется, это решение было принято коллективно: моим тренером и партнершей. Они и объявили. Так как это была не первая попытка, какого-то удивления не было. Мы не сошлись характерами. Юлия более спокойная. Не сказать, что замкнутая. Просто она сначала сделает дело, а потом может пошутить, расслабиться. Я другой. Обычно делаю два дела одновременно. Могу параллельно выполнять элементы и шутить. Считаю, что одно другому не мешает. В моем случае это так. Я просто сам по себе такой, – сказал Назарычев.
😎 Стыдно, папа!
Это обязательное требование для грин-карты?
"Я вёл себя как самовлюбленный павлин и хамло, и совершенно не планировал меняться, а эти жалкие людишки почему-то не захотели продолжать со мной сотрудничать, хотя в паре примой был только я!".
Ну, попутного ветра ему в парус, в Штатах таких любят.
По данным на благополучный для России 2017 год, в США в год 17200 умышленных убийств всего зафиксировано. Всеми видами оружия. Это 5.3 на 100 тысяч. Против 9.3 на 100 тысяч в России в тот же год. А что будет с криминальной ситуацией в России после последних событий, и представить страшно.