Лучи поддержки Роналду, проблемы с ТВ-правами на Кубок по лыжам, 795-й гол Овечкина, Флик остается в сборной Германии, Азар завершил карьеру в Бельгии и другие новости утра

1. Кажется, весь мир решил поддержать Криштиану Роналду после попадания в запас в игре со Швейцарией. В поддержку форварда высказались тренер Португалии Сантуш («Он один из лучших в мире»), Бруну Фернандеш («Самый известный игрок всех времен»), Гонсалу Рамуш («Мой ориентир, капитан и лидер команды»), Бернарду Силва и Пирс Морган. Естественно, близкие тоже за Криштиану: Джорджина Родригес жалеет, что мы «не смогли насладиться лучшим игроком мира 90 минут», а сестры обещают быть с Роналду до смерти и просят «1% ничтожеств и лицемеров закрыть рты». Идиллию нарушает разве что португальский журналист, считающий, что Роналду – «как мешок, не защищается и не бежит».

Сам Криштиану опроверг, что переходит в «Аль-Наср». Он не согласился на трансфер в Саудовскую Аравию, потому что хочет в клуб из Лиги чемпионов.

2. НХЛ. Александр Овечкин сделал дубль в матче «Вашингтона» с «Филадельфией» (4:1), дважды поразив пустые ворота. Это были его 794-й и 795-й голы в НХЛ – до Хоу осталось 6 шайб, до Гретцки – 99 (символично!).

«Миннесота» уступила «Калгари» (3:5), но Капризов забросил 17-ю шайбу в сезоне и установил сразу 2 рекорда клуба – по числу матчей подряд с очками (13) и голами (7). Все результаты дня – здесь.

3. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил, что санкции против России и Беларуси должны остаться в силе.

4. В компании «Телеспорт» сообщили, что не транслируют соревнования Кубка России по лыжным гонкам, потому что у нее нет на это прав. При этом в сентябре Елена Вяльбе заявила, что права на трансляцию внутрироссийских лыжных соревнований принадлежат «Телеспорту».

На ситуацию отреагировал Дмитрий Губерниев: «Ау, где деньги, Зин? Где трансляции? Поймать рыбку в мутной воде не получилось». Вяльбе отказалась комментировать продажу телеправ.

5. Эден Азар завершил карьеру в сборной Бельгии. На счету хавбека 126 матчей и 33 гола за сборную Бельгии.

6. В КХЛ «Торпедо» победило ЦСКА (4:2), уступая 1:2 перед 3-м периодом. В другом матче дня «Амур» вырвал победу у «Адмирала» (3:2 ОТ), сравняв счет на 60-й минуте.

7. Тренер Германии Ханси Флик продолжит работу со сборной, несмотря на невыход из группы на ЧМ-2022. Вероятно, не все игроки команды будут рады – пишут, что на турнире сборная разделилась на два лагеря (игроки «Баварии» и остальные), а Флика подозревали в особом отношении к первым.

8. «Локомотив» отдал Педриньо в аренду «Сан-Паулу» на год, хотя купил его только в сентябре. Московский клуб будет платить большую часть зарплаты игрока, у «Сан-Паулу» есть опция выкупа.

9. На сайте «Матч ТВ» появилась функция просмотра ЧМ-2022 без комментатора. На трансляциях РПЛ планируют сделать так же.

10. НБА. 35 очков Янниса помогли «Милуоки» обыграть «Сакраменто» и другие результаты.

11. Трансферные новости. «Реал» заплатит более 70 млн евро за 16-летнего Эндрика, трансфер устно согласован. Ливерпуль» лидирует в борьбе за Беллингема, «Реал» считает трансфер почти невозможным – клуб не даст за него 150 млн евро. «Барсе» интересен Мартинелли, вингера могут купить летом, если он не договорится с «Арсеналом» о новом контракте.

12. Александра Кокорина признали лучшим в «Арисе» в ноябре. Форвард стал игроком месяца 2-й раз подряд.

13. Единая лига ВТБ. УНИКС победил на выезде «Енисей», МБА справилась с «Астаной».

14. Депутат-трансгендер просит объявить Месси персоной нон грата в Мексике из-за того, что Лионель наступил на футболку ее сборной.

15. ФИФА оштрафовала Сербию за флаг с Косово в составе в раздевалке, Хорватию – за оскорбление Боряна фанатами.

16. Стефен Карри признан спортсменом года по версии Sports Illustrated.

17. Бразилия – главный фаворит ЧМ-2022 по версии The Guardian. Франция – 2-я, Португалия – 3-я после перевода Роналду в запас.

18. Кот запрыгнул к Винисиусу на стол на пресс-конференции Бразилии, а пресс-атташе сбросил его на пол. Чтобы не быть как пресс-атташе Бразилии, почитайте, как правильно держать котиков.

Цитаты дня.

Ван Дейк о Месси: «Будет прохлаждаться где-нибудь в углу поля во время наших атак. Это самое сложное в игре против него»

Томас Бах: «Спортсмены не могут быть наказаны за решения своих государств. Вопрос их участия всегда был о защитных мерах, а не о санкциях»

Единственный открытый гей-катарец: «Положение ЛГБТ в Катаре ухудшится после ЧМ. Уже говорят о том, чтобы вычистить все западное»

Родри после вылета в 1/8: «Марокко вообще ничего не предложило! Они ничего не сделали. Просто сели в оборону»

Инфантино о ЧМ-2022: «Лучший в истории групповой этап чемпионата мира. Великолепные матчи»

Матыцин о сокращении лимита: «Решение пойдет во благо российского хоккея. Не вижу критичных барьеров для развития КХЛ»

Вахид Халилходжич: «Игроки окружены паразитами и девушками, внушающими им, что все они – Делон или Бельмондо. Как кричать на парня, зарабатывающего 15 млн в год?»

Шаман Погба: «Донес до Поля, что мы лишь гости на этой планете. Материальные блага не будут иметь значения после смерти»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ