«Бавария» продаст 19-летнего вингера Иранкунду «Уотфорду» за 4 млн евро

«Бавария» продаст 19-летнего игрока в Англию.

Мюнхенский клуб и «Уотфорд » договорились о трансфере Нестори Иранкунды , сообщает Фабрицио Романо.

Стоимость сделки составит 4 миллиона евро, у «Баварии» будет право обратного выкупа вингера. В случае перепродажи игрока в другой клуб немцы получат 50% от суммы сделки.

С января Иранкунда выступал за «Грассхоппер» на правах аренды. В 19 матчах чемпионата Швейцарии он отличился 1 голом и 3 ассистами.