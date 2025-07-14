«Бавария» продаст 19-летнего вингера Иранкунду «Уотфорду» за 4 млн евро
«Бавария» продаст 19-летнего игрока в Англию.
Мюнхенский клуб и «Уотфорд» договорились о трансфере Нестори Иранкунды, сообщает Фабрицио Романо.
Стоимость сделки составит 4 миллиона евро, у «Баварии» будет право обратного выкупа вингера. В случае перепродажи игрока в другой клуб немцы получат 50% от суммы сделки.
С января Иранкунда выступал за «Грассхоппер» на правах аренды. В 19 матчах чемпионата Швейцарии он отличился 1 голом и 3 ассистами.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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