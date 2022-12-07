Нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси хотят запретить въезд в Мексику.

Политик-трансгендер Мария Клименте, депутат Конгресса Мексики от правящей партии «Движение национального возрождения», подготовила соответствующее предложение после инцидента с футболкой мексиканской команды.

После матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 было опубликовано видео из раздевалки сборной Аргентины. На нем видно, что на полу рядом с Месси лежит игровая футболка сборной Мексики. В ходе празднования форвард откинул ее ногой.

«Палата депутатов призывает Министерство иностранных дел объявить персоной нон грата на территории Мексики гражданина Аргентины Лионеля Месси – с связи с его вызывающим презрением и неуважением к Мексике во время чемпионата мира», – говорится в документе, направленном правительству страны.

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