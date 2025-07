Слуцкий о 20-летии тренерской карьеры: «Помню 3:1 «Москвы» со «Спартаком», гол Бракамонте. Спасибо болельщикам и скептикам, которые помогали становиться сильнее. Show must go on»

Леонид Слуцкий высказался о 20-летней годовщине начала тренерской карьеры.

«Ровно 20 лет назад, 14 июля 2005 года, я был назначен главным тренером ФК «Москва ». Прекрасно помню и первый матч со «Спартаком », и эту яркую победу 3:1, и фантастический гол Бракамонте .

С тех пор прошло много времени, сыграно более 700 игр в разных странах и с разными командами, пройден большой путь, который все еще продолжается.

Хочу сказать всем, с кем работал, огромное спасибо и отдельно поблагодарить болельщиков, которые верили, а также скептиков, которые помогали становиться сильнее. Show must go on (шоу должно продолжаться – Спортс’‘). Увидимся на футболе!» – написал Слуцкий в соцсети.

После «Москвы» Слуцкий работал в «Крыльях Советов», ЦСКА, «Халл Сити», «Витессе» и «Рубине», в 2015-2016 годах возглавлял сборную России. С 2024 года российский специалист работает в «Шанхай Шэньхуа».