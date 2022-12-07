ФИФА оштрафовала Сербию за флаг с Косово в составе в раздевалке, Хорватию – за оскорбление Боряна фанатами

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ФИФА оштрафовала Хорватию и Сербию за политические заявления. 

Хорватская федерация футбола получила штраф 53 тысячи долларов за то, что их болельщики оскорбляли и насмехались над вратарем сборной Канады Миланом Боряном, у которого сербские корни.

Федерация футбола Сербии оштрафована на 21,3 тысячи долларов за баннер в раздевалке перед игрой с Бразилией, где Косово изображено в составе Сербии.

Фанаты Хорватии кричали «Борян – усташ!», вывесили баннер про сербов-беженцев из Книна и оскорбляли вратаря Канады более чем в 2500 сообщениях

Вратарь Канады – серб из Хорватии. Он бежал от войны, курит в раздевалке и играет в серых трениках

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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