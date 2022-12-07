Шаман Погба: «Донес до Поля, что мы лишь гости на этой планете. Материальные блага не будут иметь значения после смерти»

Шаман Поля Погба рассказал о своих отношениях с футболистом.

«Нас познакомил общий друг, когда Поль еще играл в и собирался перейти в «Манчестер Юнайтед». Потом мы время от времени общались по телефону и дважды виделись в Манчестере.

С Полем мы говорили о Коране, о молитвах, которые мы должны читать каждый день, о духовных темах. Я смог донести до него тот факт, что мы лишь гости на этой планете, что материальные блага, накопленные за время нашего существования, не будут иметь никакого значения после нашей смерти. Единственное, что останется от нас, – это все добро, сделанное для окружающих нас людей и нуждающихся.

Поль – щедрый, цельный и очень умный человек. Он может дать много денег, но не кому попало и не просто так. Через меня он в течение нескольких лет ежемесячно покупал 10 тонн риса для деревни в Сенегале. Он также профинансировал установку систем для подведения воды к школе и участвовал в реконструкции и ремонте нескольких мечетей.

Во время локдауна весной 2020 года я рассказал ему о положении бездомных, живущих в Порт-де-ла-Шапель в Париже в очень тяжелых условиях, и он прислал для них деньги.

Мне отвратительно видеть, что люди, которые представлялись его друзьями, сегодня обвиняют его в том, что он просил меня наложить заклятие на Килиана Мбаппе. Все это не имеет никакого смысла.

У меня сложилось впечатление, что эта история с колдовством позволила некоторым людям забыть о самом главном: Поль был похищен и подвергался угрозам со стороны вооруженных людей, которые требовали от него выплаты нескольких миллионов евро», – сказал Бирам Д.

Во время слушаний в полиции в августе Погба высказался о своем отношении к шаману: «Я сделал ему несколько пожертвований, чтобы он мог отправить еду и другие продукты в Африку, чтобы помочь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Позже я узнал, что он оказался шарлатаном, который только брал деньги».

В ответ на это Бирам заявил: «Перед полицией Поль, возможно, предпочел дистанцироваться от меня. Со своей стороны, я отказываюсь очернять его имя и помню его как прекрасного человека».

Шаман Погба: «Поль никогда не просил наложить проклятье на Мбаппе. Эта история с колдовством – выдумка»

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