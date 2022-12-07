НБА. «Милуоки» – «Сакраменто», «Финикс» против «Бостона» и другие матчи
Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 11 матчей.
«Милуоки» (17-6) Янниса Адетокумбо сыграет на своей арене против «Сакраменто» (13-9), который закрепился в зоне плей-офф и постарается одержать четвертую победу подряд.
Во встрече лидеров конференций «Финикс» (16-8) примет «Бостон» (20-5).
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 декабря, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 8 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 8 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 8 декабря, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 8 декабря, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 8 декабря, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 8 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 8 декабря, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 8 декабря, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 8 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 8 декабря, 06.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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