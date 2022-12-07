Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 11 матчей.

(17-6) сыграет на своей арене против «Сакраменто» (13-9), который закрепился в зоне плей-офф и постарается одержать четвертую победу подряд.

Во встрече лидеров конференций (16-8) примет (20-5).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Сакраменто» – первая команда Калифорнии прямо сейчас: «Бим-Тим» Фокса и Сабониса обыгрывает всех соседей и отмечает победы с помощью «Космической Пушки-Лазера»

Распалась главная пара НБА😱 Отношения Девина Букера и Кендалл Дженнер не были показными, но сгубила их публичность

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд (за 8 лет). И помог создать бизнес, который сейчас оценивается в 5 млрд долларов

В сборной Камеруна нашли двойника Леброна. Это уже традиция: на ЧМ-2018 был «панамский Кайри»