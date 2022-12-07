НБА. «Милуоки» – «Сакраменто», «Финикс» против «Бостона» и другие матчи

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Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 11 матчей.

«Милуоки» (17-6) Янниса Адетокумбо сыграет на своей арене против «Сакраменто» (13-9), который закрепился в зоне плей-офф и постарается одержать четвертую победу подряд.

Во встрече лидеров конференций «Финикс» (16-8) примет «Бостон» (20-5).

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Клипперс
Дата проведения
8 декабря, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Торонто – Лейкерс
Дата проведения
8 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Атланта
Дата проведения
8 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Бруклин – Шарлотт
Дата проведения
8 декабря, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Чикаго – Вашингтон
Дата проведения
8 декабря, 04.00, «United Center»
Онлайн матча

Мемфис – Оклахома-Сити
Дата проведения
8 декабря, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Детройт
Дата проведения
8 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Милуоки – Сакраменто
Дата проведения
8 декабря, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Миннесота – Индиана
Дата проведения
8 декабря, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча

Юта – Голден Стэйт
Дата проведения
8 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

Финикс – Бостон
Дата проведения
8 декабря, 06.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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