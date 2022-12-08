Капризов забросил 17-ю шайбу в сезоне и обновил рекорды «Миннесоты» по числу игр подряд с очками (13) и голами (7)
Кирилл Капризов обновил рекорды «Миннесоты» по числу игр подряд с очками (13) и голами (7).
Форвард забросил свою 17-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (2:3, второй период).
На его счету стало 33 (17+16) очка в 25 играх сезона.
Нападающий установил сразу 2 новых рекорда «Уайлд» – по продолжительности серии матчей подряд с очками (13, 9+11 на отрезке) и голами (7).
Ранее рекорд клуба по числу игр подряд с очками (12) делили Микаэль Гранлунд (2016/17) и Кевин Фиала (2021/22).
Рекорд клуба по продолжительности голевой серии составлял 6 матчей, его делили Брайан Ролстон (2007/08), Нино Нидеррайтер (2017/18) и сам Кирилл (2021/22).
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