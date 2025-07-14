«Валенсия» готовит иск в суд из-за документалки про Винисиуса. В фильме добавили субтитры «обезьяна» к видео, где фанаты кричали «дурак»

«Валенсия» готовит судебный иск из-за документального фильма о Винисиусе Жуниоре.

Напомним, 15 мая на Netflix вышел документальный фильм о вингере «Реала » «Танцуй, Вини !», рассказывающий о пути бразильца к успеху и трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться. Одна из проблем, отраженных в ленте – борьба Винисиуса с расизмом и оскорбления в его адрес от болельщиков в Испании .

В одном из эпизодов трибуна «Местальи» скандирует «tonto» («дурак») в адрес Винисиуса, однако в субтитрах при этом стоит слово «mono» («обезьяна»). «Валенсия» потребовала исправления информации в фильме и заявила, что оставляет за собой право обратиться в суд, но создатели фильма отказались вносить изменения.

Marca сообщает, что «Валенсия » решила обратиться в суд по поводу имиджа клуба и болельщиков. Клуб активно работает над исковым заявлением в течение последних нескольких недель.

Ранее в понедельник объединение акционеров «Валенсии» Libertad VCF раскритиковало поведение клуба в ситуации с фильмом, обвинив руководство в бездействии.

«Молчание перед лицом этой клеветы неприемлемо. Документальный фильм по-прежнему доступен на платформе, увековечивая ложь при каждом воспроизведении, при этом клуб не предпринял никаких эффективных действий по пресечению этой репутационной агрессии.

Мы требуем, чтобы «Валенсия» из уважения к своей социальной структуре, немедленно предприняла все возможные юридические действия, чтобы защитить правду и доброе имя своих фанатов, и прозрачно проинформировала своих сосьос и акционеров о любых шагах, предпринятых в этом направлении. Нельзя молча мириться с ложью и презрением», – говорится в заявлении организации.