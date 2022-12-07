«Торпедо» победило ЦСКА (4:2), уступая 1:2 перед 3-м периодом. Кульбаков отразил 44 из 46 бросков

«Торпедо» одержало волевую победу в матче Фонбет чемпионата .

Команда тренера выиграла со счетом 4:2, причем уступая 1:2 перед началом третьего периода.

В третьей двадцатиминутке нижегородцы забросили трижды подряд – дублем отметился Николай Коваленко, победная шайбу на счету Кирилла Воронина.

Голкипер отразил 44 из 46 бросков в этом матче. В первом периоде он парировал 12 бросков, во втором – 19, в третьем – 13.

Кроме того, хоккеисты нижегородской команды заблокировали 27 бросков. Больше всех блок-шотов сделал Андрей Белевич – 5.