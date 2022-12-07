«Торпедо» победило ЦСКА (4:2), уступая 1:2 перед 3-м периодом. Кульбаков отразил 44 из 46 бросков
«Торпедо» одержало волевую победу ЦСКА в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Команда тренера Игоря Ларионова выиграла со счетом 4:2, причем уступая 1:2 перед началом третьего периода.
В третьей двадцатиминутке нижегородцы забросили трижды подряд – дублем отметился Николай Коваленко, победная шайбу на счету Кирилла Воронина.
Голкипер «Торпедо» Иван Кульбаков отразил 44 из 46 бросков в этом матче. В первом периоде он парировал 12 бросков, во втором – 19, в третьем – 13.
Кроме того, хоккеисты нижегородской команды заблокировали 27 бросков. Больше всех блок-шотов сделал Андрей Белевич – 5.
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