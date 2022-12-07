Единая лига ВТБ. «Енисей» примет УНИКС, МБА сыграет с «Астаной»
В среду, 7 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.
Красноярский «Енисей» примет на своей площадке одного из фаворитов чемпионата казанский УНИКС. Московская МБА сыграет дома с «Астаной» из Казахстана.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 декабря, 15.30, «Арена-Север»
- Дата проведения
- 7 декабря, 19.30, «Баскет Холл Москва»
Положение команд: ЦСКА – 14-0, УНИКС – 12-2, Зенит – 11-2, МБА – 9-5, Локомотив-Кубань – 8-6, Нижний Новгород – 7-7, Самара – 6-8, Парма – 5-9, Автодор – 5-9, Енисей – 3-11, Астана – 1-11, Минск – 1-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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