Единая лига ВТБ. «Енисей» примет УНИКС, МБА сыграет с «Астаной»

В среду, 7 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.

Красноярский примет на своей площадке одного из фаворитов чемпионата казанский УНИКС. Московская МБА сыграет дома с «Астаной» из Казахстана.

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 14-0, УНИКС – 12-2, Зенит – 11-2, МБА – 9-5, Локомотив-Кубань – 8-6, Нижний Новгород – 7-7, Самара – 6-8, Парма – 5-9, Автодор – 5-9, Енисей – 3-11, – 1-11, – 1-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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