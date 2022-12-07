Ван Дейк о Месси: «Будет прохлаждаться где-нибудь в углу поля во время наших атак. Это самое сложное в игре против него»
Вирджил ван Дейк пошутил о Лионеле Месси в преддверии матча ЧМ-2022 с Аргентиной.
«Во время наших атак он будет прохлаждаться где-нибудь в углу поля. Это самое сложное в игре против него.
Нужно действовать очень четко с точки зрения организации обороны. Игроки сборной Аргентины постоянно ищут его, чтобы попытаться организовать контратаку», – сказал защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов.
Сборная Нидерландов сыграет против Аргентины в 1/4 финала ЧМ-2022. Матч состоится в пятницу, 9 декабря.
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