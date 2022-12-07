Роналду хочет в клуб из ЛЧ. Из-за этого он пока не согласился на переход в «Аль-Наср»
Криштиану Роналду пока не согласился на переход в «Аль-Наср», так как ищет клуб в Европе.
Как утверждает Николо Скира, нападающий сборной Португалии, который некоторое время назад расторг контракт с «Манчестер Юнайтед», хочет дождаться предложения от европейского клуба, выступающего в Лиге чемпионов.
Из-за этого он еще не согласился перейти в саудовский «Аль-Наср», который предлагает Роналду контракт на 2,5 сезона с зарплатой 200 млн евро в год.
Эту информацию подтверждает и журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг. Он пишет, что Роналду примет решение о будущем после чемпионата мира.
По данным Скиры, деньги для Роналду не имеют решающего значения. Его агент Жорже Мендеш работает над поиском варианта в Европе.
37-летний нападающий забил 4 гола (2 – с пенальти) в 22 матчах сезона за «Манчестер Юнайтед» и сборную Португалии. Его полную статистику можно найти здесь.
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