«Говорят, Роналду слишком старый. Пепе-то 39». Пирс Морган о мнениях про возраст Криштиану

высказался о возрасте .

«Говорят, что Роналду слишком старый. Но Пепе-то 39», – написал журналист в твиттере, прикрепив фотографию Пепе.

В матче 1/8 финала между Португалией и Швейцарией (6:1) Пепе забил на 33-й минуте, став самым возрастным автором гола в плей-офф чемпионатов мира в возрасте 39 лет и 283 дней.

«Роналду говорил мне, что Португалия может выиграть ЧМ. Сегодня они были поразительны». Пирс Морган после 6:1

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