«Лацио» отдал правнука Муссолини «Кремонезе» в аренду с правом выкупа
«Кремонезе» подписал правнука Бенито Муссолини.
Клуб из Кремоны объявил о переходе Романо Флориани Муссолини из «Лацио» на правах аренды с опцией выкупа.
22-летний правый защитник прошлый сезон провел в серии Б, выступая за «Юве Стабию». Он принял участие в 36 матчах, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.
Романо выступает и под фамилией отца (Флориани), и под фамилией матери (Муссолини).
Бенито Муссолини был диктатором и лидером Национальной фашистской партии Италии. Он управлял страной в 1922-1943 годах. Расстрелян итальянскими партизанами 28 апреля 1945 года.
Фото: https://uscremonese.it/
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Кремонезе»
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