«Лацио» отдал правнука Муссолини «Кремонезе» в аренду с правом выкупа

«Кремонезе» подписал правнука Бенито Муссолини.

Клуб из Кремоны объявил о переходе Романо Флориани Муссолини из «Лацио » на правах аренды с опцией выкупа.

22-летний правый защитник прошлый сезон провел в серии Б, выступая за «Юве Стабию». Он принял участие в 36 матчах, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.

Романо выступает и под фамилией отца (Флориани), и под фамилией матери (Муссолини).

Бенито Муссолини был диктатором и лидером Национальной фашистской партии Италии. Он управлял страной в 1922-1943 годах. Расстрелян итальянскими партизанами 28 апреля 1945 года.

Фото: https://uscremonese.it/