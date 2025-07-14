Жезуш о Роналду: «Без его приглашения меня бы не было в «Аль-Насре». Криштиану выигрывал все, где бы он ни играл, но только не в Саудовской Аравии. Посмотрим, смогу ли я помочь ему»
Жорже Жезуш заявил, что не возглавил бы «Аль-Наср», если бы не Криштиану Роналду.
В понедельник португальский специалист стал главным тренером команды из Эр-Рияда.
«Мне нравится в Саудовской Аравии, это страна будущего, как в плане футбола, так и вне его. Я рад вернуться. Я всегда был очень счастлив. Я всегда побеждал, и теперь я попытаюсь сделать это снова.
Без его приглашения меня бы там не было. Роналду – игрок, который всегда выигрывал все, где бы он ни выступал, но только не в Саудовской Аравии. Посмотрим, смогу ли я помочь ему в этом году.
Мы говорим на одном языке, все будет легко. Я не мог отказаться от испытания, которое предоставил мне Криштиану», – сказал Жезуш.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
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