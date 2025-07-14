«Рубин» продлил контракты с Безруковым, Тесленко и Вуячичем до 2029 года, с Апшацевым – до 2028-го

«Рубин» продлил контракты с четырьмя игроками.

Казанский клуб объявил о продлении соглашений с защитниками Игором Вуячичем и Егором Тесленко , а также с полузащитником Русланом Безруковым до 2029 года.

Также новый контракт подписал хавбек Марат Апшацев – он рассчитан до 2028 года.