«Рубин» продлил контракты с Безруковым, Тесленко и Вуячичем до 2029 года, с Апшацевым – до 2028-го
«Рубин» продлил контракты с четырьмя игроками.
Казанский клуб объявил о продлении соглашений с защитниками Игором Вуячичем и Егором Тесленко, а также с полузащитником Русланом Безруковым до 2029 года.
Также новый контракт подписал хавбек Марат Апшацев – он рассчитан до 2028 года.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Рубина»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости