Бруну о Роналду: «Самый известный игрок всех времен. В спорте нет никого более знаменитого. Даже 3-му вратарю не нравится сидеть в запасе»

похвалил после выхода Португалии в 1/4 финала .

37-летний нападающий остался в запасе сборной Португалии на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1) и вышел на замену на 73-й минуте. Результативными действиями в этой игре он не отметился.

После матча Бруну спросили о том, как Роналду отреагировал на решение тренера Фернанду Сантуша.

«Как вы думаете, кому-то нравится сидеть на скамейке запасных? Даже третий вратарь, вероятно, не очень-то рад сидеть в запасе. Думаете, Криштиану счастлив? Если бы тренер в следующем матче посадил меня на скамейку запасных, я бы разозлился.

Криштиану – самый известный игрок всех времен в мире. В спорте нет никого более знаменитого, чем Роналду. Не в футболе, в спорте. Это нормально, что люди приходят посмотреть на Криштиану. Не вижу в этом ничего удивительного.

Криштиану есть Криштиану. Его имя говорит само за себя», – сказал полузащитник сборной и .

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