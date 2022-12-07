«Телеспорт» о показе Кубка России по лыжным гонкам: «У нас нет прав на показ, поэтому нет трансляций»

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Компания «Телеспорт» ответила на вопрос, почему не транслирует соревнования Кубка России по лыжным гонкам. 

«Прав на показ Кубка России по лыжным гонкам у нас нет, поэтому и трансляций нет», – написал представитель компании. 

В сентябре глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что права на трансляцию внутрироссийских лыжных соревнований принадлежат «Телеспорту».

Первые два этапа Кубка России в Вершине Теи не были показаны по ТВ.

Трансляции гонок были организованы проектом «На лыжи!». На вопрос о трансляциях третьего этапа в Чусовом проект «На лыжи» ответил, что информации у них нет. 

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