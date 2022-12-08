Овечкин забил в пустые ворота в 50-й и 51-й раз за карьеру в НХЛ. До рекорда Гретцки – 5 шайб

забил в пустые ворота в 50-й и 51-й раз за карьеру в .

Капитан сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (4:1).

Российский нападающий занимает 2-е место в истории лиги по голам в пустые ворота, уступая только (56).

За ними идут Мариан Госса (40), (33), Джером Игинла (32) и Брэд Маршанд («Бостон», 32 – второй результат среди действующих игроков).

Овечкин забил 794-й и 795-й голы в НХЛ, дважды поразив пустые ворота «Филадельфии». До Хоу – 6 шайб, до Гретцки – 99