Овечкин забил в пустые ворота в 50-й и 51-й раз за карьеру в НХЛ. До рекорда Гретцки – 5 шайб

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Александр Овечкин забил в пустые ворота в 50-й и 51-й раз за карьеру в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (4:1).

Российский нападающий занимает 2-е место в истории лиги по голам в пустые ворота, уступая только Уэйну Гретцки (56).

За ними идут Мариан Госса (40), Марио Лемье (33), Джером Игинла (32) и Брэд Маршанд («Бостон», 32 – второй результат среди действующих игроков). 

Овечкин забил 794-й и 795-й голы в НХЛ, дважды поразив пустые ворота «Филадельфии». До Хоу – 6 шайб, до Гретцки – 99 

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