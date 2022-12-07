Томас Бах: «Спортсмены не могут быть наказаны за решения своих государств. Вопрос их участия всегда был всегда о защитных мерах, а не о санкциях»
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
«Были дискуссия и серьезные консультации, которые мы ведем с февраля, с участием международных федераций, национальных олимпийских комитетов и спортсменов. Сейчас готовимся к следующим консультациям в пятницу на олимпийском саммите.
Во время сегодняшних обсуждений санкции в отношении правительств России и Беларуси не вызвали ни у кого вопросов, мы получили полную поддержку. Они должны оставаться.
Но у нас была дискуссия и касательно спортсменов, о том, какое влияние эта ситуация оказывает на них.
Я не устану повторять, чтобы всем было понятно: вопрос участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях нужно отделять от санкций в отношении их правительств.
Вопрос участия спортсменов не может быть частью санкций, потому что спортсмены не могут быть наказаны за решения своих государств.
Вопрос участия спортсменов был всегда о «защитных мерах», а не о санкциях, чтобы сохранить целостность соревнования и обеспечить безопасность спортсменов этих стран», – сказал Бах.
А вы знали, что у Томаса Баха есть госнаграда России? Ему присвоили орден Почета за заслуги в подготовке наших спортсменов
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