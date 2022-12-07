«Реал» считает трансфер Беллингема почти невозможным – клуб не даст за него 150 млн евро. «Ливерпуль» лидирует в борьбе

«Реал» уступил «Ливерпулю» лидерство в борьбе за .

По данным Marca, сейчас речь идет о том, что за полузащитника придется заплатить 150 млн евро. «Реал» не готов отдавать такую сумму, хоть и считает этого игрока очень интересным. В понимают, что англичанин будет делать разницу в ближайшие годы, но считают, что трансфер за 150 млн евро не вписывается в рамки логики и может навредить экономическому положению клуба.

Учитывая неопределенность с будущим Тони Крооса и Луки Модрича, «Реал» ищет нового полузащитника, однако в будущем клуб планирует опираться на Феде Вальверде, Эдуардо Камавинга и Орельена Тчуамени.

Сейчас в мадридском клубе считают трансфер Беллингема практически невозможным. «Реал» ждет, как будет развиваться ситуация, и верит, что все изменится благодаря решению игрока.

В борьбе за Джуда лидирует .

В этом сезоне у 19-летнего центрального полузащитника 9 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 4 играх за сборную Англии на ЧМ-2022.

Полную статистику футболиста можно найти здесь.

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