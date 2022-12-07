Джорджина после 6:1: «Как жаль, что мы не смогли насладиться лучшим игроком мира 90 минут»

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Джорджина Родригес расстроена, что Криштиану Роналду не сыграл 90 минут вчера.

Нападающий остался в запасе сборной Португалии на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1) и вышел на замену на 73-й минуте. Результативными действиями в этой игре он не отметился.

«Поздравляю, Португалия! 🇵🇹 ♥️ 💚

Когда 11 игроков пели гимн, все камеры были направлены на тебя. Как жаль, что мы не смогли насладиться лучшим игроком мира на протяжении 90 минут. Фанаты, не переставая, требовали выпустить тебя на поле и выкрикивали твое имя.

Пусть бог и дорогой друг Фернанду продолжат идти рука об руку и подарят нам еще одну волнительную ночь», – написала девушка Криштиану Роналду, посетившая вчерашний матч, в инстаграме.

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