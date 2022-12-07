Томас Бах: «После консультаций было единогласно принято, что санкции против России и Беларуси должны остаться в силе»
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что санкционные ограничения в отношении российского спорта нужно продлить.
«Не станет для вас сюрпризом, что после консультаций единогласно было принято, что санкции против России и Беларуси должны остаться в силе», – сказал Бах.
В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
5 декабря исполком МОК на очередном заседании оставил в силе рекомендации о недопуске.
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