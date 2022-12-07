«Реал» заплатит более 70 млн евро за 16-летнего Эндрика. Трансфер устно согласован
«Реал» близок к трансферу 16-летнего форварда «Палмейрас» Эндрика.
По данным UOL Esporte, мадридский клуб достиг устной договоренности о трансфере бразильца. Все затраты на трансфер превысят сумму в 70 млн евро. «Реал» выплатит за Эндрика 60 млн евро отступных, а также возьмет на себя выплату налогов в Испании и комиссию агентам.
Ранее из борьбы выбыл «ПСЖ», предложивший за форварда 55 млн евро. Также французский клуб давал 35 млн евро за 15-летнего вингера «Палмейрас» Эстевао, но получил отказ.
Эндрик сможет присоединиться к «Реалу», когда ему исполнится 18 лет. Это произойдет летом 2024 года.
Статистику 16-летнего нападающего можно изучить здесь.
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