«Реал» заплатит более 70 млн евро за 16-летнего Эндрика. Трансфер устно согласован

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«Реал» близок к трансферу 16-летнего форварда «Палмейрас» Эндрика.

По данным UOL Esporte, мадридский клуб достиг устной договоренности о трансфере бразильца. Все затраты на трансфер превысят сумму в 70 млн евро. «Реал» выплатит за Эндрика 60 млн евро отступных, а также возьмет на себя выплату налогов в Испании и комиссию агентам.

Ранее из борьбы выбыл «ПСЖ», предложивший за форварда 55 млн евро. Также французский клуб давал 35 млн евро за 15-летнего вингера «Палмейрас» Эстевао, но получил отказ.

Эндрик сможет присоединиться к «Реалу», когда ему исполнится 18 лет. Это произойдет летом 2024 года.

Статистику 16-летнего нападающего можно изучить здесь.

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